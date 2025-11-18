Lina Tejeiro confesó que Bad Bunny le escribía pero ella lo ignoró, ¿por qué?

Lina Tejeiro volvió a ser tendencia en las últimas horas luego de compartir una anécdota que dejó a muchos con la boca abierta. La actriz, conocida por su sinceridad y humor sin filtros, fue invitada a The Juanpis Live Show, donde terminó revelando que hace algunos años ignoró mensajes directos de Bad Bunny.

Le puede interesar: Lina Tejeiro expresó su deseo de regresar a ‘La Casa de los Famosos’, ¿cómo participante?

Durante la conversación con Alejandro Riaño, en su personaje de Juanpis González, la llanera habló sobre su vida sentimental y mencionó que tiene acceso a una aplicación de citas exclusiva para celebridades, aunque aseguró que rara vez la usa. En ese punto, el comediante le preguntó si alguna vez había dejado en “visto” a alguien famosos y ahí vino la sorpresa.

Entre risas, Lina confesó que en 2018 Bad Bunny le escribió, pero ella jamás le respondió.

“Me di cuenta mucho tiempo después, cuando lo etiqueté en una historia y apareció el mensaje. Pensé: ‘¡No puede ser! ¿Cómo no le respondí antes?’”, contó entre carcajadas. Aunque reconoce que admira su música, aseguró que el artista puertorriqueño “no es su tipo”, pues prefiere a los hombres “caribonitos”, comentario que desató risas en el público.

Para “chicanear”, como lo llamó ella, la actriz mostró los mensajes que el cantante le envió hace siete años: un emoji de brazo fuerte y un beso el 23 de febrero, otro beso el 1 de marzo y un “muchas gracias, amor” el 16 de ese mismo mes. Después de eso no hubo más interacción, y Lina confesó que ni siquiera lo sigue en redes.

Ya entrados en confianza, Juanpis le propuso que le respondiera de una vez. Lina, fiel a su chispa, escribió: “Hola perdido, no sé nada de ti desde hace cuatro años”, provocando aplausos y carcajadas del público.

Actualmente, la actriz está soltera, y su naturalidad al hablar del tema la sigue posicionando como una de las personalidades más auténticas y virales del entretenimiento colombiano.