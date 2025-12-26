Ryan Castro realizó concierto gratuito el 25 de diciembre en Medellín con artistas en influencers invitados

Ryan Castro es uno de los cantantes y compositores del género urbano más destacado del momento, su particular personalidad ha cautivado a miles de personas, al representar orgullosamente al país.Originario de Bello, Antioquia, Ryan ha logrado posicionarse como uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales, además de que su carisma ha hecho que se gane el cariño de una gran audiencia.

Su éxito no ha sido de la noche a la mañana, el antioqueño lleva años trabajando por su carrera que comenzó tocando en las calles y autobuses de Medellín con tan solo 17 años.“Yo trabajaba muy duro para poder tener algo de dinero en los bolsillos, y la gran mayoría lo gastaba en la música.Cuando yo era adolescente, en el barrio donde crecí había mucha violencia. Obviamente, se veían mucho las drogas también.Cuando yo estudiaba había balaceras; cuando iba para el estudio, también había balacera“, reveló Ryan hace un tiempo en una entrevista.

La gratitud ante su gran éxito, ha sido uno de los factores que lo han llevado a ser el favorito de muchos no solo en la música sino en las redes sociales también. Esta Navidad, en pleno 25 realizo un concierto gratuito el barrio Pedegral de Medelín, al que llegó con invitados.

Ryan estuvo acompañado por el puertorriqueño, Randy Nota Loca, también por artista vallenatos como Rafa Perez y Hebert Vargas y a la par se le vio acompañado por Karina García y Daiky Gamboa en la tarima.

¿Pillaron a Karina García metiendo drogas en Medellín?

El pasado 19 de diciembre, Westcol hizo una transmisión en la que mostraron parte del evento gratuito que hizo el cantante Blessd en el barrio Antioquia, encuentro que lleva por nombre ‘Navidad Bendita’.

Justamente ‘West’ y ‘Kari’ se gozaron esta presentación junto a varios de sus amigos en una de las terrazas aledañas al lugar, en la que estaba siendo grabados por varias personas. Precisamente uno de estos videos está dando de qué hablar, luego quese le viera a García, supuestamente consumiendo drogas, las cuales habría llevado a su cuerpo por medio de sus fosas nasales.