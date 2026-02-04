Estos son los cambios que tendrá ‘La Red’, Caracol, ¿nuevas salidas?

Caracol Televisión es uno de los canales principales de la televisión colombiana, alcanzando así una amplia acogida que ha traído consigo que a diario sean varios los programas de información y de entretenimiento con los que cuenta y con los que pretenden seguir cautivando a la audiencia.

Uno de los programas que hace parte de los fines de semana es precisamente ‘La Red’, encargado de revelar varios secretos de los famosos, siendo presentado por Mary Méndez, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano.

Si bien ‘La Red’ lleva más de cinco años al aire, lo cierto es que Solano, quien también hace parte de la emisora ‘Tropicana’, dio a conocer los cambios que se vienen para el programa de entretenimiento desde el próximo fin de semana: “Lo que le quiero decir, lo que va a pasar con ‘La Red’ es que será de tres horas el sábado y de tres horas el domingo (...) Exactamente por petición del público, quien ve al pollo y lo que chilla”, fueron las declaraciones que añadió Frank Solano, presentador de ‘La Red’.

Cabe resaltar que, antes del cambio mencionado por el presentador, el programa ‘La Red’ estaba presente el sábado durante tres horas, mientras que el domingo durante dos horas. Esta decisión estaría encaminada por los números positivos con los que contaría en audiencia el programa de entretenimiento.

¿Carlos Giraldo se va de ’La Red’, Caracol?

Durante una entrevista para la emisora ‘La Kalle’, Carlos Giraldo aclaró que no se va de ‘La Red’, Caracol, en medio de los rumores de una posible salida por su pensión, pues aseguró que le falta completar algunas semanas para que esto se dé:

“¿Sabe qué es lo que pasa con la pensión? Es que a mí me faltan unas cuantas semanas. Entonces necesito todavía estar trabajando este añito y todavía el otro, ya tengo la edad y me faltan unas semanas, parece en el canal ya lo tienen claro porque esto se habló hace un par de años y muy seguramente están esperando que se cumplan las semanas, pero no hasta el momento no han dicho nada, seguimos los cuatro que quedamos (...) El problema mío es de semanas no de edad, aunque eso sí estoy como un lulo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carlos Giraldo, de ‘La Red’, Caracol.