Emiro Navarro se refirió a su cambio físico tras una complicación de salud

Emiro Navarro fue uno de los finalistas de La Casa de los Famosos en su segunda temporada y aunque no ganó, desde siempre tuvo el apoyo de influencers como Karola, Melissa Gate y otros de sus amigos. Pero tras salir del reality retomo su trabajo en las redes sociales, realizando transmisiones en vivo y participando en diferentes eventos, entre las más recientes noticias confirmó su participación en la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

El anuncio llegó hace unos días, en las que el Canal RCN reveló que la cocina más famosa de Colombia vuelve a encender sus fogones para este 2026 con una nueva temporada que promete ser explosiva, destacando por un elenco de 24 celebridades entre las que figuran nombres de peso como Lina Tejeiro, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos. y por supuesto el querido Emiro Navarro. Bajo la conducción de Claudia Bahamón y el juicio de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y de nuevo, Belén Alonso, esta edición llega con el listón muy alto tras la temporada del año 2025.

Al respecto, Emiro mostró su emoción ante tal oportunidad, teniendo en cuenta que en “La Casa de los Famosos” era el encargado de cocinar y siempre expreso su gusto por el ámbito de la cocina y gastronomía. Sin embargo, al regresar a las pantallas del programa muchos han destacado el cambio físico que tuvo el joven, esto en relación con su peso, pues ahora luce mucho más delgado que hace un año, cuando estuvo en competencia.

Al respecto, Emiro en medio de un live reveló que tenía hígado graso, por lo que ha tenido que cambiar drásticamente su alimentación, recalcando que ha sido un proceso completamente difícil. Lo que si recalcó es que ha tenido muchas cosas por las que pasar pero que tampoco le cuenta todo a sus seguidores y que se encuentra feliz y seguro de sí mismo con esta nueva versión suya.

¿Quién es Karola, nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’?

Karola es una conocida creadora de contenido barranquillera, quien se ha destacado especialmente en plataformas como TikTok e Instagram por su carisma natural y su sentido del humor. Con un enfoque que mezcla el estilo de vida, la moda y una honestidad refrescante sobre sus experiencias personales, ha logrado construir una comunidad sólida que se identifica con su espontaneidad y su forma de ver la vida sin filtros.

La joven cuenta con más de un millón de seguidores, además es reconocida también por ser la mejor amiga de Emiro Navarro y en cuanto a realities, Karola hizo parte de La Casa de Alofoke en 2025. Este es una producción dominicana, en la que destacó por ser la única representante de Colombia y por mantenerse en la competencia durante los 31 días sin salir, lo que ella misma describió como una prueba de su fortaleza mental frente a la presión del encierro 24/7. Su estancia no estuvo libre de polémicas, incluyendo un fuerte incidente con la participante ‘La Perversa’ y momentos de vulnerabilidad, como una emergencia médica por dolores abdominales.