Yeferson Cossio y su novia desmintieron rumores de supuesta ruptura

Yeferson Cossio y Carolina Gómez se han consolidado como una de las parejas más mediáticas y seguidas de las redes sociales, manteniendo una relación que combina el lujo extremo con una dosis constante de humor y controversia. Tras la mediática ruptura de Cossio con Jenn Muriel, Carolina entró a su vida aportando una energía fresca, acompañándolo en sus excéntricos viajes por el mundo y apoyándolo en sus procesos más personales.

Aunque no han faltado las críticas de quienes comparan su relación actual con su pasado, ambos se muestran inseparables, compartiendo bromas pesadas que para muchos han superado los límites. Sin embargo, los últimos días los seguidores de la pareja no pasaron por desapercibido que las interacciones públicas entre los dos se redujeron notoriamente, al punto que dejaron de compartir contenido conjunto, por lo que se especuló que la relación había llegado a su fin.

De hecho, Yina Calderón se mostró sorprendida al respecto, pues recientemente había compartido con los hermandos Cossio, al respecto indicó: “La verdad, yo el día que fui al evento de él, ella no estaba, pero supuse que estaba en la casa (...) A mí esa pelada se me hace muy bacana, muy linda físicamente. Él se me hace muy guapo, muy buena gente, quién sabe qué habrá pasado… Yo siento que, agh, que embarrada eso, no sé si es verdad”, manifestó en sus redes sociales.

Sin embargo, los rumores llegarían a su fin con un romantico video de la pareja compartido por el Carolina en su Instagram, en él la pareja estaba dentro del mar, dandose un beso.

Novia de Yefersson Cossio se desahogó y habló de lo que siente al ver al influencer consumir drogas

“Desde el día uno que fuimos a una fiesta yo le dije a mis amigos que a ella no le ofrecieran nada, porque ella no había probado siquiera el cigarrillo. Nunca se le ha ofrecido nada, nunca se ha tratado de meter a ese mundo y de hecho se cuida demasiado. (...) Ella no me tiene que cuidar. (...) Ella merece lo mejor del mundo; ella me conoció así y yo no he cambiado”, fueron las palabras de Cossio.

Ante estas declaraciones, la misma Gómez salió en defensa del hombre que le pidió matrimonio a inicios de este 2025, manifestando que es consiente de las maneras con las que se divierte su ‘media naranja’; pero que no pretende cambiar en lo absoluto su comportamiento.

“Yo a él lo amo y ya hemos hablado de eso. Él es muy lindo porque me quiere ver feliz a mí y a Cintia, entonces él nos quiere dar el gusto. Él me cuida de eso. (...) Yo una vez manifesté que me dolía, pero yo a él lo conocí así. (...) Yo intento compartirle mi opinión y mi punto de vista, pero eso no significa que yo lo quiera cambiar; yo no puedo hacer eso”, fueron las palabras de ‘Caro’.