Alcaldía de Medellín se opone al reality de Yeferson Cossio por ofrecer cirugías que promueven la “narcoestética”

El premio en el reality “La mujer de tus sueños”, promovido por el creador de contenido Yeferson Cossio, desató el rechazo de la Alcaldía de Medellín, a través de su secretaria de la Mujer, quien rechazó que la ganadora pueda hacerse una gran cantidad de cirugías plásticas.

El reality se desarrolló del 26 de enero y el 1 de febrero y tuvo tres ganadoras. Entre los premios habían procedimientos estéticos, meses de ropa para hacer ejercicio, mensualidad en gimnasio, plan con una nutricionista, motos y celulares iPhone para las participantes.

También le puede interesar: Alex Saab sería extraditado a Estados Unidos tras su captura en Venezuela

Alcaldía manifiesta rechazo a premios en el reality de Yeferson Cossio en Medellín

Luego de conocer el concurso y sus premios, se conoció la reacción de la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, quien cuestionó que el valor de las mujeres esté en juego y que estos contenidos promuevan la “narcoestetica”.

Según Caracol Radio, Molina dijo que “la Secretaría de las Mujeres rechaza los contenidos que ponen el valor de las mujeres solamente en su apariencia estética. Si bien reconocemos la autonomía para tomar decisiones sobre el propio cuerpo, estos estereotipos pueden llevar a decisiones que ponen en riesgo la vida y la salud mental y física”.

Además, indicó que existen riesgos asociados a cirugías estéticas y el impacto que este tipo de mensajes puede tener en trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en adolescentes.

Desde la Alcaldía de Medellín piden que este tipo de contenidos evolucione para que se resalten las capacidades y talentos de las mujeres.

Ahora, desde la Alcaldía esperan que el creador de contenido reconsidere el uso que le da a sus redes sociales en donde cuenta con más de 12,5 millones de seguidores en Instagram y que valore a las mujeres más allá de su belleza.