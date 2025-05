Yefersson Cosio quedó captado en cámaras, mientras consumía drogas

Yeferson Cossio es un influencer colombiano conocido por su estilo provocador y su enfoque en la filantropía. Sin embargo, su presencia en redes sociales también ha estado marcada por diversas polémicas que han generado críticas y cuestionamientos. Una de las controversias más comentadas fue su broma en la que fingió un secuestro, lo que fue ampliamente criticado por trivializar situaciones de violencia y generar alarma innecesaria.

En el ámbito de la filantropía, Cossio ha sido acusado de no cumplir con promesas de ayuda a niños enfermos. Familias de menores con enfermedades graves denunciaron que, a pesar de los compromisos públicos, no recibieron el apoyo prometido, lo que generó desconfianza entre sus seguidores. A pesar de las controversias, Cossio ha mantenido una base sólida de seguidores y continúa siendo una figura influyente en el mundo digital colombiano.

Por estos días, ha rondado un video de Yefersson Cosio donde se ve en una fiesta, pero lo que llama la atención es que en sus manos tiene una pequeña bolsa con un polvo de color azul. Posteriormente, se le ve consumiendo esta sustancia que quizá sería “tusi”.

Dicho video fue publicado por la cuenta de X ‘Colombia Oscura y en general, los comentarios depositados en el post, son en defensa del influencer, indicando que esto es de lo más normal.“Normal, se ve colocado, todos lo hacemos”, “Que cada uno haga lo que quiera con su vida” y “Dejen la bobada y la morronguería”, fueron algunos de los comentarios. Por su parte, Cossio no se ha manifestado al respecto.

Yeferson Cossio no bajó de “cabeza de mondongo” a Yina Calderón por su nuevo corte de pelo

Es tanta la cercanía que se ha creado entre Melissa Gate y Yina Calderón dentro de ‘La Casa de los Famosos’, que recientemente Calderón le pidió a Melissa que le cambiara por completo el aspecto de su cabellera. Algo que Melissa hizo sin pensarlo dos veces y con el profesionalismo necesario, ya que, cabe acotar que Gate está cobrando $50.000 pesos por cada corte o peluqueada.

Fue tal lo radical del nuevo aspecto de Yina, que en internet la empezaron a comparar con Yeferson Cossio, algo por lo que él también influenciador decidió llamar a su barbero de confianza para que también le cortara la cabellera. “Me corté el cabello porque me dijeron que me parecía a la cabeza de mondongo. (:..) Casi me calveo, la chimba, lo que sea menos eso, tienen que respetar”, expresó Cossio en un jocoso video.