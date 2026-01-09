Yeferson Cossio vuelve a ser hospitalizado por problemas cardiacos y enciende la preocupación entre sus seguidores

La salud de Yeferson Cossio volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que el creador de contenido compartiera una imagen desde la cama de un centro médico, conectado a varios dispositivos clínicos. La publicación encendió las alarmas en redes sociales, especialmente porque el influencer había sido sometido recientemente a una intervención cardíaca, un episodio que ya había mantenido en vilo a millones de fanáticos.

En la fotografía, difundida a través de sus historias, Cossio aparece hospitalizado nuevamente, aunque sin entregar mayores detalles sobre las causas de su ingreso. Hasta el momento no se ha confirmado si se trata de una recaída asociada a su cirugía anterior o de una complicación distinta. Sin embargo, el propio influencer aseguró que dará explicaciones a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde acostumbra a interactuar con su audiencia. “Desde ayer me volvieron a hospitalizar. Nos vemos a las 8:00 p. m. y les cuento todo”, escribió, aumentando la expectativa entre sus seguidores.

El paisa ha sido tendencia en los últimos días debido a sus constantes actualizaciones sobre su estado de salud. En Instagram, donde supera los 12 millones de seguidores, ha documentado parte de su proceso médico desde diciembre, cuando fue internado por primera vez. Fue el 22 de diciembre cuando sorprendió a su comunidad al publicar un video desde una cama de hospital, anunciando que debía someterse a una cirugía de urgencia por fallas en el corazón. En ese momento, pidió mensajes de apoyo y oraciones antes de entrar al procedimiento.

Durante aquella hospitalización, Cossio estuvo acompañado de su pareja, Carolina Gómez, y de sus hermanas Cintia y Gisella, quienes se pronunciaron públicamente para tranquilizar a los seguidores. No obstante, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Cintia, quien expresó su molestia y dejó entrever que la situación de salud de su hermano podría estar relacionada con decisiones personales. Incluso, reveló que tuvo que cancelar compromisos laborales para viajar y estar presente durante la cirugía y la recuperación.

El caso de Yeferson Cossio vuelve a poner sobre la mesa la presión física y emocional a la que están expuestos muchos creadores de contenido, cuyas rutinas suelen ser intensas y altamente demandantes. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a la transmisión anunciada, a la espera de conocer detalles oficiales sobre su estado actual y el camino que deberá seguir para su recuperación.