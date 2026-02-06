“Todo lo que toca, lo acaba”: Humorista de Caracol arremete contra Claudia López

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, pues durante más de tres décadas se ha encargado de entretener a los televidentes a partir de diferentes producciones, entre ellas ‘Sábados felices’, uno de los programas de humor con más trayectoria en la pantalla. Más allá de la producción y fuera de las cámaras, son varios de sus humoristas los que terminan dando de qué hablar por sus historias de vida y sus inesperadas declaraciones.

Le puede gustar: Mamá de ‘Epa Colombia’ dio detalles del recurso legal que adelantan para sacarla de la cárcel

Tal ha sido el caso de César Corredor, más conocido como ‘Barbarita’, quien desde hace varios años se ha destacado en el programa de Caracol Televisión, convirtiéndose en uno de los más queridos por parte de los televidentes; sin embargo, en redes sociales no se queda atrás dando su sincera opinión sobre las diversas situaciones que suceden en el país, tanto así que recientemente sacó a flote su descontento con Claudia López:

"Esa señora fue la que entregó el estadio El Campín a los negociantes y empresarios que lo DESTRUYERON; TODO LO QUE TOCA LO ACABA", fueron las declaraciones expuestas por parte de César Corredor, de ‘Sábados felices’, añadiendo un tweet en el que se lee: "Atención Colombia esto es gravísimo. La inútil petrista Claudia López, en su afán por marcar en las encuestas, acusa a Abelardo de la Espriella de lavarle dinero a los criminales. Esta señora se podrá ganar una demanda gigantesca por injuria y calumnia. Estaremos atentos”.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Corredor se refiere de tal manera a Claudia López, pues en pasadas apariciones el humorista de Caracol Televisión añadió: “¿Para qué le dan visibilidad a una invisible?”, haciendo al parecer referencia a la emisora en donde Claudia López expuso una situación.

¿Por qué ‘Alerta’ planea denunciar a Caracol Televisión?

Ahora, Lozano se prepara para un nuevo proceso judicial, como lo fue mencionado durante una entrevista para ‘La Corona TV’, pero no solo él será el protagonista, pues también se dará junto a otros humoristas que también salieron del famoso programa de entretenimiento.

“Obviamente, no podemos dar nombres ni nada, pero lo que uno queda aterrado es que no es un problema de dinero, hay algo más de fondo. Sacar a los creativos del programa, uno no se lo cree; hay gente que sí, son muebles que realmente no participan en nada, y sacar a los creativos es algo que ya está pasando, algo dentro del programa (...) Por eso es que hay unas reacciones tanto emocionales como jurídicas que vienen en contra del canal. Eso se veía venir y eso va a pasar”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Ricardo Lozano, exhumorista de Caracol.