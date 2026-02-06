“Sentía que se iba a morir”: Juliana Calderón revela la premonición del primo de Yeison Jiménez antes del accidente

En una entrevista con Impresentables de Los40 Colombia, Juliana Calderón confirmó que estaba saliendo con Juan Manuel Rodríguez y que ambos tenían la intención de formalizar su relación. Sin embargo, explicó que el paso no se había dado porque ella no se sentía preparada para asumir la dinámica nocturna de los conciertos y el ritmo de la vida artística que rodeaba al entorno musical de Yeison Jiménez.

Durante la conversación radial, Juliana relató un episodio que la marcó profundamente. Según contó, Juan Manuel, en una ocasión, le confesó que sentía que iba a morir pronto, una afirmación que en su momento ella no tomó con seriedad. “Él una vez, obviamente tomado, me dijo: ‘Yo siento que me voy a morir pronto’, y yo le respondía: ‘Cómo se te ocurre’”, expresó.

La hermana de Yina Calderón añadió que Juan Manuel también manifestó su preocupación por las personas que dependían de él. “Me decía que le dolería mucho dejar a su hija, a su abuelita, a su mamá y a su familia, porque dependían de él y dejarlas solas sería muy complejo”, recordó.

Juliana también reveló que sostuvo una última llamada con Rodríguez el pasado 10 de enero de 2026, apenas dos horas antes del trágico accidente. En esa conversación, él le pidió perdón y ambos acordaron verse al día siguiente en Miraflores, Boyacá, aprovechando que Yina Calderón tenía una presentación y que Yeison Jiménez ya tenía un concierto programado en la zona.

El testimonio de Juliana Calderón ha generado conmoción en redes sociales, no solo por la cercanía emocional con una de las víctimas, sino por la carga simbólica de las palabras que hoy se leen como una premonición, en medio del duelo que rodea la muerte de Yeison Jiménez y su primo Juan Manuel Rodríguez.