Hermana de Yina Calderón se despidió de su novio, que falleció en el accidente de la avioneta: “me partes el alma”

El país continua conmocionado y de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de uno de los mayores representas del género popular en Colombia, Yeison Jiménez. Las autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá

Todo parece indicar que la aeronave no alcanzó a despegar y siguió derecho donde colisionó contra un potrero. Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia, sin embargo al extraer a los ocupantes, el artista no tenía signos vitales.

La Aeronáutica Civil confirmó que además de Yeison Jiménez, cinco ocupantes de la avioneta también perdieron la vida. Mientras que, la Gobernación de Boyacá dio a conocer los nombres y la identidad de las personas que también perdieron la vida en el accidente junto con el cantante.

De acuerdo a la informado sus nombre son: Hernando Torres, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y Juan Manuel Rodríguez. Todo parece indicar que entre los fallecidos, estaba un primo de Jiménez. Igualmente los demás serían su mánager, fotógrafo, el piloto y copiloto.

Al conocer los nombres, también se supo que Juan Manuel Rodríguez, el productor audiovisual del artista, tenía una relación sentimental con Juliana Calderón, hermana de la conocida y polémica, Yina Calderón. La influencer fue la encargada de divulgar la noticia, con un mensaje en sus redes:

“A la gente de Miraflores de verdad quisiera llegar pero no sé qué hacer. Murió el novio de mi hermana Juan Manuel Rodríguez y un amigo y gran cantante Yeison Jiménez estamos muy mal. Espero poder llegar pero como entenderán mi hermana está muy mal”.

Mientras que su hermana, Juliana, finalmente se manifestó en sus redes sociales posteando la última conversación que tuvieron poco tiempo antes del accidente, indicando: “11 minutos para decirme que me amabas y que te perdonara todo, que después me llamabas para decirme cómo llegaste y nunca recibí tu llamada. Dios ayúdame, no resisto más dolor”.

Posteriormente, publicó algunas fotos con Juan Manuel: “Pronto te veré... No es adios, es un hasta pronto mi negro”, indicó. La abogada e influencer realmente se ha mostrado afectada ante la lamentable situación.

Hija mayor de Yeison Jiménez se pronunció en sus redes sociales ante la lamentable noticia

Ante el lamentable suceso, colegas y amigos de Yeison han expresado su conmoción por medio de redes sociales, enviando un mensaje de apoyo hacia la familia del artista. Así mismo, los seguidores del artista se han dirigido a las redes sociales de su familia para expresar su sentido pésame, sobre todo a las cuentas de Camila, la mayor de los hijos del artista.

La última publicación en TikTok de la joven había sido aproximadamente hace seis horas, allí han llegado varios seguidores a escribirle, lo que llamó la atención es que Camila respondió a uno de los comentarios con un triste mensaje de negación ante lo ocurrido: “No,no, no :(, no difamen, que es mentira, mi papá está aquí :(”. Mientras que en su Instagram, reposteó una fotografía de su padre acompañado de un emoji de corazón roto.