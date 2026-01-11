Jessi Uribe reveló en tarima que hoy grabaría una canción con Yeison Jiménez para la Selección Colombia

El 10 de enero de 2026 quedará marcado para la historia de la música colombiana ,esto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez reportado en horas de la tarde, cuando autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Entre las víctimas mortales, se encontraba el artista popular, que tenía presentación en la noche en Marinilla, Antioquia.

La muerte repentina del artista proveniente de Manzanares, Caldas, conmovió a todo el país, por lo que varios colegas, amigos y cantantes colombianos le han dedicado conmovedoras palabras. Sobre todo anoche, en la que gran parte de los artistas estaba en presentaciones por todo el Colombia, debido a la ferias y fiestas en diversas ciudades y pueblos.

Desde las tarimas, artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Silvestre Dangond, Elder Dayan Díaz, Carlos Vives, Karen Lizarazo, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada y Jessi Uribe rindieron homenajes. En el caso de Jessi Uribe, hizo una gran revelación durante su show en Junín, Cundinamarca, esto al contar que hoy 11 de enero iban grabar una canción para la Selección Colombia, acompañados de Jhon Alex Castaño, Alzate, Pipe Bueno, Luis Alfonso.

Todos se iban a reunir en la casa de Jessi Uribe, por lo que ya tenían todo listo, entre lagrimas el también cantante recordó que Jiménez le había pedido el favor de comprar la camiseta de la selección, ya que no le daba el tiempo. “Un aplauso para él por favor, pasamos momentos hermosos, compitiendo lo dos, una competencia sana, pero nos queríamos mucho en el fondo

Entre los mensajes más conmovedores se encuentra Luis Alfonso, quien en primer momento compartió un video mostrando su reacción, entre lágrimas despidiendo a su amigo y enviado su apoyo a la familia.

Posteriormente, hizo un post de imágenes junto a él acompañado de las palabras:“Así te voy a recordar siempre mi parcero @yeison_jimenez. Tu energía, tu música y tu legado va a vivir siempre con nosotros”. Mientras que en su presentación en Duitama prendió una vela y pidió a todos los presentes una oración hacia sus familiares en el cielo, en especial por Yeison. También ya han rondando videos del artista en el momento en que se quebró a llorar por la perdida.

Para luego interpretar ‘Destino final’, canción que crearon juntos y lanzaron aproximadamente hace un año. Lo estremecedor es que la composición hablaba precisamente del día de su muerte:“yo no quiero honores, ni llantos, ni flores, quiero descansar”, es un fragmento del tema.