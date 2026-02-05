Esta sería la suma que estaría ganando Karina García en “Qué hay pa dañar”, ¿muy poquito?

Karina García es una reconocida figura de las redes sociales que logró tener más reconocimiento gracias a su paso por ‘La Casa de los Famosos’, siendo de las participantes más relevantes de la temporada. Posteriormente, hizo parte del reality dominicano ‘La Mansión de Luinny’ saliendo victoriosa de la primera edición, para luego regresar al país y encontrar una nueva oportunidad en el canal RCN.

Esto de la mano de ‘Qué hay pa dañar’,donde Karina es penalista junto a Roberto Vasquez y Nestor Parra, quienes enfocaron el programa para ser un pre show del reality de convivencia. Anteriormente, había sido invitada junto a Yina Calderón, pero ahora es su espacio propio sobre la mesa de panelistas, de la cual antes hizo parte Valentina Taguado y Johana Velandia.

El formato se emite una hora antes del ‘La Casa de los Famosos’ y nuevamente tras su finalización, con el objetivo de desmenuzar lo más relevante de cada jornada. La dinámica se mantendrá durante toda la semana, integrando a García como una panelista activa en los comentarios, discusiones y análisis de lo que ocurre dentro de la casa.

De hecho, el día miércoles García entró como jueza a la casa, para escuchar las denuncias de los famosos, que con el paso de los días establecen más tensiones en la convivencia. Por otro lado, cuando llegó la noticia de García, se compartió un video de la paisa firmando su contrato, el cual algunos detallaron al máximo, dando el valor que esta recibiendo García como integrante del programa.

Puede leer: El incómodo momento que pasó Karina García en pleno live: mostró a menor de edad sin la autorización de la madre

Supuestamente, según usuarios de la red social X, García tendría un contrato por 7 millones como panelista de “Qué hay pa dañar”, lo cual para muchos es una suma inferior a todo lo que ostenta y afirma Karina. Mientras que otros salieron en su defensa, indicando que el sueldo no era lo importante de la oferta para ella, sino poder seguir consolidándose como una figura relevante dentro del entrenamiento, teniendo en cuenta la gran exposición que puede tener con el reality.

Valentina Taguado desmiente que RCN haya acabado ‘Qué hay pa dañar’

Con la noticia en primer lugar difundida por Ochoa, varios medios se encargaron de difundirlo, por lo que Taguado se manifestó en sus redes sociales indicando:

“Esos titulares. RCN no acabó el programa, Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas porque no es lo único que hacemos. Increíblemente agradecidas con el canal porque fueron MUY lindos con nosotras hasta el último momento".

Taguado señaló que los canales tienen ciertas prohibiciones, limitaciones y reglas, por lo que junto a su compañera eligieron la libertad: “Con todo el amor del mundo, escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos y con quien queramos, o sea, los shows. Tampoco es que seamos las mujeres más decentes o prudentes del mundo y tampoco nos interesa serlo”.