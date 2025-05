Ana Karina Soto aseguró que está “deprimida” tras asegurar que ‘La Toxi Costeña’ está enamorada de Altafulla

Aunque no se ha logrado consolidar en el primer escaño del rating en Colombia, la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ sigue generando una vasta conversación en las redes sociales, en la que terminó inmersa la presentadora Ana Karina Soto, mujer a la que criticaron por hablar del ‘corazoncito’ de la Toxi Costeña, algo de lo que tuvo que salir a defenderse.

PUBLICIDAD

Previo a la eliminación de Karina García, la noche del pasado domingo 11 de mayo, la modelo estuvo en boca de muchos luego de que entablara una relación más allá de la amistad con el cantante Altafulla, algo que no le gustó ni ‘poquito’ a ‘La Toxi’, influencer que le recriminó a García el hecho de que no puede “tener una amistad con un hombre sin comerse%$”, como dijo días atrás.

Esto está ‘candela’ 🟢📲🔥>>> Mariana Zapata se sacó la ‘espinita’ con su examiga Karina García tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

La Toxi Costeña y Altafulla de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: Instagram @canalRCN

Esta escena fue el tema de debate en el programa ‘Buen día, Colombia’ en el que trabaja Soto, mujer que aseguró que ‘La Toxi’ está enamorada de Altafulla y que no quiere expresar sus sentimientos, algo que le hizo ser víctima de varios ataques y comentarios ofensivos de los que se defendió.

“Estoy deprimida, estoy muy triste, Soy una ‘mamá luchona’, soy una profesional con 25 años de carrera como presentadora. Soy abogada de profesión, graduada y titulada de la Universidad Libre de Cúcuta; y soy televidente de LCDLFC. Cuando estamos en el programa y comentamos, estamos haciendo una editorial, es un espacio en el que comentamos de lo que vemos en el reality, pero sin ningún odio”, expresó la santandereana.

“Fue un comentario que hice sobre la ‘Toxi Costeña’, a muchas mujeres les pasa, les gusta una persona, pero no quieren demostrar sus sentimientos y prefieren camuflarlos en una amistad. También hay mujeres y hombres que son amigos sin ninguna intención de nada, ni amor ni sexo. (...) A mí ella me cae bien y esa es mi percepción basada en mis amigas. (...) Me puedo equivocar como cualquier otra persona”, añadió.