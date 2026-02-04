Juan Diego Alvira habló de los complejos momentos que atravesó con su esposa, “esto fue imposible”

Juan Diego Alviraes uno de los periodistas y presentadores más famosos de la televisión colombiana, pues ha hecho parte de diferentes medios de comunicación como Noticias Caracol, Revista Semana y Canal Uno, contando con su propio programa ‘Sin carreta’, siendo este su sueño cumplido. Más allá del ámbito profesional, el tolimense conformó una familia con Ana María Escobar, su esposa, dándole la bienvenida a su hija, María del Mar, quien llegó para unirlos mucho más y ahora el conductor habló de su otro hijo.

Si bien, Alvira no suele revelar mayores detalles con respecto a su familia, lo cierto es que en medio de una de sus recientes publicaciones, dejó ver que su matrimonio no ha sido color de rosa con Ana María Escobar, pues a través de un video la pareja confesó que no tenían tiempo para compartir juntos debido a la serie de obligaciones con las que contaban.

“Durante muchos años, esto fue imposible.No coincidíamos. El trabajo, los horarios, la vida... cada uno iba por su lado. Y un día, casi sin darnos cuenta, todo empezó a coincidir. Poder estar. Recoger a tu hija. Escuchar cómo le fue en el día. Reír sin mirar el reloj. Eso no es rutina. Eso es un privilegio. Porque no todo en la vida son metas, viajes o logros visibles. Y esta, para mí, es una de las más grandes: llegar, estar, compartir”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Diego Alvira.

Seguidamente su esposa, Ana María Escobar aseguró que lo más valioso en la vida termina siendo la familia, pues más allá de los proyectos y demás obligaciones para ella lo primordial es su hogar conformado por Juan Diego Alvira y su hija, María del Mar.

¿Por qué Juan Diego Alvira no tuvo más hijos?

La razón principal por la que Juan Diego Alvira y su esposa no han tenido más hijos es debido a una enfermedad autoinmune que padece Ana María Escobar. Juan Diego ha confesado que, aunque inicialmente tenían planes de agrandar la familia, sin embargo, la salud de su esposa es la prioridad.

Además, ambos confesaron que han contemplado la posibilidad de la adopción como una alternativa, pero actualmente están enfocados en sus proyectos