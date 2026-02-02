Periodista de Noticias Caracol habló de la lesión que alejó de las pistas y cambió su vida

Noticias Caracol es uno de los informativos más conocidos en el país, alcanzando una amplia audiencia en cada una de sus emisiones a través de Caracol Televisión, siendo más que necesario contar con todo un equipo de periodistas y presentadores, quienes están dentro del set, pero también en diferentes lugares del país.

¿Quién es la periodista de Noticias Caracol que es deportista de alto rendimiento?

La periodista de Noticias Caracol que durante varios años fue deportista de alto rendimiento es precisamente es Stefany Perlaza, quien desde hace un buen tiempo se ha destacado en el informativo debido a su talento ante las cámaras.

En medio de una entrevista con ‘La Red’, Perlaza confesó que desde muy corta edad el atletismo fue su gran pasión, sueño que fue apoyo por sus padres para que momento. El talento y la pasión fue tal que se llevó varias medallas en diferentes competiciones demostrando así sus habilidades físicas a pesar de contar con tan solo 12 años de edad en aquel momento.

Incluso este deporte le permitió conocer a uno de sus grandes amores y aunque con el tiempo esta relación llegó a su fin, lo cierto es que trabajo consigo grandes aprendizajes para su vida. Sin embargo, tiempo después el sueño de Perlaza en el deporte se desdibujó, luego de que sufriera una lesión en su rodilla izquierda, hecho que la terminó alejando de este deporte a pesar de que se había convertido en una de sus más grandes pasiones.

Aunque esta situación no fue sencilla de asimilar, Perlaza buscó refugiarse en sus otras habilidades despertando su gusto por la presentación y el periodismo lo que la llevó a formar parte de Noticias Caracol, informativo del que hace parte ya hace un tiempo.

¿Quién es la nueva periodista de Noticias Caracol?

La nueva periodista de Noticias Caracol es Camila Olaya, una comunicadora social y periodista, además de contar con una especialización en Comunicación estratégica. Si bien, Olaya ya hacía parte de Caracol Televisión, desde hace más de un año formaba parte del equipo de ‘Séptimo día’ y hace pocos días con un sentido mensaje le dijo adiós a esta producción:

“Hoy me despido de Séptimo Día. Esta familia y este programa llegaron en uno de los momentos más necesarios de mi vida para reafirmarme que nunca hay que dejar de soñar. Fue un año y medio de muchísimo aprendizaje al lado de grandes profesionales y de personas que se convirtieron en familia. Estas fotos son solo una pequeña muestra de todo lo vivido.

A mis jefes, mil gracias por acogerme, apoyarme, enseñarme y depositar su confianza en mí. Gracias por creer en esta mujer bonaverense. Y a mis compañeras y compañeros, mi más profundo agradecimiento por todo lo compartido. Me voy con el corazón hinchado de alegría por lo aprendido y por todo lo que está por venir", fueron las declaraciones expuestas por parte de la periodista de Noticias Caracol.