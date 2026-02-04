“Era necesario”, Nicolás Arrieta se pronunció sobre la expulsión de Johana Fadul tras comentario racista

La actriz Johanna Fadul desató una fuerte controversia dentro del reality La casa de los famosos Colombia 3 luego de pronunciarse de forma polémica durante una de las dinámicas del programa, lo que provocó un intenso debate y rechazo de la comunidad negra, hecho que generó la expulsión de la actriz.

El comentario que encendió la polémica se dio durante la actividad conocida como “posicionamiento” que suele ser los días domingos, previo a la eliminación. En él los participantes deben explicar por qué quieren que otro concursante salga del reality. Fue en este momento, que Fadul se posicionó a su compañero Campanita con una frase sobre su “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”, criterio que fue interpretado por muchos como un ataque basado en estereotipos raciales.

Las palabras provocaron inmediata reacción tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde cientos de usuarios calificaron el comentario como racista e inaceptable. Críticos señalaron que asociar rasgos negativos con el color de piel reproduce prejuicios históricos y va más allá de una simple estrategia de juego. Al día siguiente, el jefe anunció frente a toda la casa la salida inmediata de Fadul, lo que para muchos fue exagerado pero para otros era lo mínimo ante dicha falta.

Dentro de la misma casa, los compañeros de Campanita y Fadul se expresaron al respecto, apoyándolos o ambos pero también exponiendo su desacuerdo ante el fuerte comentarios. Entre ellos Maiker Smith, Valentino y el más reciente, Nicolás Arrieta con quien la actriz estaba formando una amistad dentro de la competencia, al respecto el influencer indicó:

“Bien hecho, era necesario, Joha es una mujer muy inteligente, pero puedes serlo en unos aspectos y en otros no. Tiene talento pero lo que dijo es una estupidez, se condena y el castigo es acorde, ni siquiera, es la consecuencia de sus propios actos”, indicó el influencer, que también señaló que habló con ella personalmente diciendo que habría sido terrible lo que dijo.

Agregando: “Esa lloradera, como se si se hubiera muerto alguien, está mal porque aquí las verdaderas víctimas son las personas afro que lleva luchando contra el racismo todo está tiempo. Eso es desconocimiento de la causa, de la historia y de lo que perpetúa esa vaina”.