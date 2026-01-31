Sara, Manuela, Marilyn y Johana protagonizaron candentes besos en ‘La Casa de los Famosos 3′

‘La Casa de los Famosos’es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN que se renovó en su tercera temporada este 2026, con todo un grupo de personalidades que dan de qué hablar mientras que están inmersos en una misma casa. Mañana la casa y sus participantes vivirán la tercera gala de eliminación, posterior a los posicionamientos, que este fin de semana prometen bastante por lo ocurrido en las últimas horas.

Los famosos descubrieron que Juanda Caribe era el super villano de la casa, que llevaba días haciendo travesuras en la casa, esto junto a un acompañante, Maiker. Sin embargo, al intentar cumplir con el último reto por fue encontrando por Mariana Zapata y Lorena, por lo que la explicación del influencer para todos fue:

“El reto era que si no me pillaban me salvaba (tenía inmunidad para la semana 4), y si me pillaban iba a Placa, y pillaron a Maiker. Todo lo tiene El Jefe (las pertenencias de los participantes), todas las noches me trasnoché, y te puedo decir todo”.

Uno de los participantes que no tomó muy bien las confesiones de Juanda y Maiker, fue Nicolás Arrieta, quien les expresó que ya no sabía qué creerles y saber qué era real y qué no en ellos. También que si él hubiese tenido este rol no habría hecho cierto tipo de cosas trayendo a colación a la hija de Juanda Caribe, provocando disgusto en el artista, quien le pidió que no la nombrara en su discusión.

Los besos encendieron ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Este sábado los famosos tuvieron una actividad que puso a prueba los dotes actorales que muchos manejan a la perfección, teniendo en cuenta que una gran parte de los famosos son conocidos por reconocidos papeles. De esta, Marilyn Patiño y Johana Fadul se llevaron los máximos halagos, al iniciar actuando una escena como enemigas y terminar con un apasionado beso como amantes.

Luego fue el turno de Sara Uribe y Manuela Gómez, que junto a Tebi protagonizaron una especie de triángulo amoroso en un consultorio de un médico que también desencadenó un beso de Sara hacia Manuela. Esto fue aclamado en redes sociales, en donde los internautas resaltan lo buenas actrices que son estas figuras.

¿Roberto Velasquez es el Jefe de La Casa de los Famosos?

Durante el paso de Calderón por ‘La Mansión de Luinny en República Dominicana, mencionó al jefe de La Casa de los Famosos Colombia. Se trata de Roberto Velasquez, director y productor del canal RCN, quien ha estado presente en varios contenidos del canal y del cual se especuló durante la segunda temporada que estaba detrás de este rol.

De hecho, se llegó a compartir el rumor de que Melissa Gate tendría un romance con este productor, por unas supuestas preferencias dentro de la competencia. Esto fue dicho por la Negra Candela: