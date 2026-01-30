Manuela Gómez habló de cómo se daño su relación con Yina Calderón: reveló que planearon una pelea a golpes hace años

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN que se renovó en su tercera temporada este 2026, con todo un grupo de personalidades que dan de qué hablar mientras que están inmersos en una misma casa. Una de las figuras que ingresó el pasado 12 de enero, es Manuela Gómez, recordada por su paso en Protagonista de Nuestra Tele en 2012.

La paisa estuvo en una de las temporadas más polémicas del reality en compañía de Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo, Elianis Garrido y Sebastián Tamayo, a pesar de que no compartió temporada con Yina Calderón, ambas no tienen una buena relación. De hecho, hoy en conversación dentro de ‘La Casa de los Famosos’, Manuela recordó cómo se daño la “amistad” o relación que llegó a tener con ella.

Ambas se conocieron por el reality de RCN y una vez protagonizaron una acalorada pelea en el parque Lleras de Medellín, siendo esto lo primero que recordó, revelando que había sido planeado, con el fin de ser virales en redes sociales. “Ella me dio durísimo, ese era el plan, lo planeamos entre las dos”, afirmó“.

Para después hablar del conflicto que tuvieron por unas Barbies, debido a que Yina le robo cierta cantidad, después de haber quedado en hacer un canje por seguidores, esto mientras Manuela estaba en bancarrota. La paisa comentaba que compro estas muñecas de colección con tarjeta de crédito, con la esperanza de que Calderón le pagará con seguidores.

Posteriormente, habrían operado a Yina y tras 8 meses, no cumplió con lo pactado por las Barbies, para después decirle que no le haría ninguna publicidad, quedándose con 13 muñecas. Mientras que Manuela, quedó con 7 y por supuesto, con la deuda de la inversión; tras el pasó de un año, decidió hacerlo público y allí fue cuando Calderón grabo un video intimo en un balcón, que finalmente si fue planeado.

Manuela describe a Yina como una mujer que no tiene nada, porque no tiene palabra, y que esto habría quedado demostrado con lo ocurrido con Westcol, en su evento Stream Figthers.

¿Quién es el padre de la hija de Manuela Gómez?

Manuela Gómez rompió el silencio sobre la relación que mantiene con el padre de su hija, Juan Pablo Restrepo, más conocido como ‘Gringo’. Las especulaciones sobre su estado sentimental surgieron cuando Manuela comenzó a aparecer sola en sus redes sociales, lo que generó dudas entre sus seguidores.

Además, durante su postparto, se mostró afectada emocional y posteriormente anunció que estaba hospitalizada en una clínica de Medellín por fuertes dolores lumbares y en la zona de los glúteos, lo que aumentó las sospechas de que atravesaba una crisis personal.

A través de sus historias de Instagram hace un tiempo, Manuela explicó que su relación con el padre de su hija es “espectacular”. Destacó que la prioridad para ambos es el bienestar de Samantha y que cualquier rumor puede afectar su entorno familiar