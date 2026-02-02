Trevor Noah “torea” a Donald Trump en los Grammy: Aludió interés en Groenlandia para fiestas como las de Jeffrey Epstein

La edición 2026 de los Premios Grammy se perfilaba como una de las más ambiciosas y comentadas de los últimos años, con un despliegue de presentaciones en vivo a cargo de los artistas más influyentes del momento y colaboraciones diseñadas para marcar un hito en la historia del evento.

La gala confirmó, además, el peso global de la música latina, cuya presencia fue una de las más notorias de la noche, junto con emotivos homenajes a figuras clave de la industria. A esto se sumó una alfombra roja que no pasó desapercibida, con apuestas estéticas arriesgadas y tendencias que rápidamente se viralizaron en redes sociales. La expectativa también estuvo puesta en los grandes ganadores y en las sorpresas que terminaron redefiniendo el rumbo de la ceremonia.

Trevor Noah “torea” a Donald Trump

Sin embargo, uno de los momentos que más ruido generó ocurrió desde el inicio de la transmisión. Trevor Noah, anfitrión de la gala, volvió a demostrar por qué es uno de los presentadores más incisivos de las grandes premiaciones, al abrir la noche con una rutina cargada de ironía, humor político y referencias que desataron carcajadas… y polémica.

Uno de los chistes más comentados fue cuando Noah lanzó un dardo directo a la política estadounidense al afirmar: “Nicki Minaj no está aquí esta noche, sigue en la Casa Blanca con Donald Trump”. La frase provocó una reacción inmediata tanto en el recinto como en redes sociales, al mezclar cultura pop, música y coyuntura política en una sola línea, fiel a su estilo provocador.

El comediante no se detuvo ahí. Más adelante, sorprendió al hacer comentarios velados sobre Sean “Diddy” Combs, aludiendo a la incredulidad colectiva frente a su situación legal. Sin mencionarlo de manera explícita, Noah ironizó sobre cómo pocos habrían imaginado que una de las figuras más poderosas de la industria musical terminaría enfrentando problemas tan graves, dejando entrever que incluso los íconos considerados intocables pueden caer.

Aunque sus chistes resultaron incómodos para algunos sectores, marcaron el tono de una ceremonia atravesada por el humor ácido y la crítica social. En redes sociales, las reacciones se dividieron entre quienes celebraron la audacia del presentador y quienes consideraron que cruzó ciertos límites.

Lo cierto es que Trevor Noah consiguió algo poco común: convertir la apertura de los Grammy 2026 en uno de los momentos más virales y debatidos de la noche, reafirmando que el humor, cuando es inteligente, también puede incomodar y sacudir conciencias.

Donald Trump arremete amenazando al presentador con abogados:

Los comentarios de Noah no tardaron en trascender el escenario. Horas después de la ceremonia, Donald Trump reaccionó públicamente, calificando los chistes como un ataque político disfrazado de entretenimiento y cuestionando el uso de eventos culturales para criticar su figura. Su respuesta, difundida a través de redes sociales, avivó aún más el debate y amplificó la polémica en torno a la gala.

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación que propagan noticias falsas”, afirmó el mandatario