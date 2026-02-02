Masivo rechazo a ICE en los Grammy: Artistas alzaron su voz contra la violación de derechos hacia los. migrantes en EE.UU

La edición número 68 de los premios Grammy estuvo marcada por un fuerte componente político. Durante la ceremonia, varios artistas y figuras influyentes de la industria musical aprovecharon el escenario para manifestar su rechazo al actual gobierno de Estados Unidos y a las medidas regulatorias en materia migratoria.

En particular, las críticas se centraron en las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump y en el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando así algunos de los momentos más comentados de la velada.

Kehlani y Becky G: Las voces del desafío

La noche estalló cuando Kehlani, al aceptar su premio a la mejor interpretación de R&B, insultó directamente a ICE en su discurso, un momento que se volvió viral al instante.

Por su parte, la estrella mexicoamericana Becky G no se quedó atrás y llevó un mensaje explícito contra la agencia de inmigración en el diseño de sus uñas, demostrando que la protesta estaba presente en cada detalle. Incluso Justin Vernon, de Bon Iver, lució un silbato en honor a los observadores legales que documentan las acciones federales en las calles.

Bady Bunny y Billie

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el del puertorriqueño Bad Bunny, quien al recibir el premio al Mejor Álbum de Música Urbana aprovechó su discurso para clamar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Antes de dar sus agradecimientos, lanzó un contundente “ICE out” y subrayó que “no somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos humanos y somos americanos”, al tiempo que llamó a enfrentar el odio con amor y a reconocer la dignidad de todas las personas.

De manera similar, Billie Eilish, al recibir el Grammy a Canción del Año por “Wildflower”, usó su discurso para denunciar las políticas migratorias y enviar un mensaje a favor de los derechos de las personas migrantes. Eilish afirmó que “nadie es ilegal en tierras robadas” y expresó que es necesario seguir luchando, alzando la voz y protestando, cerrando con un enérgico rechazo al ICE.

¿Por qué el mundo del espectáculo está en pie de guerra?

La indignación ha crecido tras tragedias recientes que han conmocionado al público, como el asesinato de la enfermera Alex Pretti a manos de un oficial de la Patrulla Fronteriza y la detención del pequeño Liam Conejo Ramos, de solo 5 años. En la alfombra roja, celebridades como Jason Isbell y Margo Price lucieron pines de “ICE OUT”, mientras que otros portaban el pin “BE GOOD”, en memoria de Renee Good, víctima de un oficial de ICE el mes pasado.

El miedo detrás del escenario

A pesar de la valentía mostrada, la industria enfrenta una presión inmensa. Organizaciones como Maremoto advirtieron que muchos artistas temen represalias, especialmente porque la cadena CBS es ahora propiedad de David Ellison, hijo de un importante donante de Donald Trump. Además, existe una preocupación real por la seguridad de figuras como Bad Bunny, tras amenazas de presencia de agentes de ICE en su próxima presentación del Super Bowl. Lo vivido en los Grammy deja claro que, para estos artistas, el silencio ya no es una opción frente a lo que ocurre en las calles.