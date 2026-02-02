El poderoso discurso de Bad Bunny contra ICE, en los Grammys 2026: “No somos animales”

¡El mundo de la música está en shock y las redes sociales no dejan de arder! La noche de este 1 de febrero de 2026, el “Conejo Malo” no solo se llevó un gramófono dorado a casa, sino que paralizó la ceremonia de los Premios Grammy con un discurso incendiario que ya es tendencia mundial.

Al recibir el galardón al Mejor Álbum de Música Urbana por su exitoso disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, el astro puertorriqueño lanzó una declaración política que sacudió los cimientos de la industria.

Bad Bunny lanza poderoso mensaje a Ice, en Grammys 2026

“¡ICE fuera!”: El grito que silenció al Crypto.com Arena Bad Bunny no se anduvo con rodeos y, antes de siquiera dar las gracias a Dios, fue directo al grano con un mensaje contundente: “ICE fuera”. En una clara y poderosa alusión a las agencias migratorias, el artista defendió la dignidad de su comunidad con palabras que erizaron la piel: “No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas”. “Somos humanos y somos americanos”, sentenció el cantante frente a una audiencia que respondió con una ovación de pie masiva.

Una lección de amor contra la “contaminación” del odio Benito también aprovechó el escenario para reflexionar sobre el clima de hostilidad que impera hoy en día, mencionando que a veces nos sentimos “contaminados” por el odio. “El odio se vuelve más poderoso con más odio”, explicó el intérprete, asegurando que la única fuerza superior es el amor. Con voz firme, hizo un llamado a luchar de forma distinta, pidiendo a la gente que no olvide proteger a la familia y a los suyos desde el cariño y no desde el rencor.

Este momento épico ha transformado la 68ª edición de los Grammy en un espacio de resistencia cultural. El video de su discurso ya suma millones de reproducciones, confirmando que Bad Bunny no solo es el rey de las listas, sino un líder que no teme usar su poder para defender a los suyos.