Martha Isabel Bolaños confesó que es demisexual, ¿de qué se trata?

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento que hace parte del canal RCN y que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los más conocidos en la industria. Actualmente, la tercera temporada se encuentra al aire, contando con todo un grupo de nuevos participantes, quienes dan de qué hablar creando disputas, pero también fuertes alianzas. Sin embargo, famosos de las temporadas pasadas no se quedan atrás y, tras el ‘reality’, generan todo tipo de comentarios.

Martha Isabel estuvo haciendo parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, donde fue blanco de críticas, pero también de apoyo por parte de los televidentes debido a su personalidad dentro del programa, pues incluso tuvo algunos enfrentamientos con otros de los participantes, siendo este el caso de Karen Sevillano y ‘La Segura’.

Luego de salir del programa de canal RCN, Bolaños sigue enfocada en cada uno de sus proyectos profesionales y recientemente estuvo haciendo parte de ‘Desnúdate con Eva’ para referirse a varias situaciones de su vida, entre ellas su orientación sexual, pues Martha Isabel Bolaños confesó que se considera demisexual:

“O sea soy supremamente difícil, o sea, pasé unos veranos muy largos, muy largos, porque soy de esta nueva (…) Soy demisexual al 1.000 %, sí, si no me fascina y me encanta, es supremamente difícil (…) Yo duré un año y diez meses sin acostarme con nadie, eso es mucho, mucho tiempo, porque no llegaba nadie y yo siento la contaminación energética, yo he vivido esa sensación; después de quedar como descompensada, uno es energía pura.

Entonces no, tiene que fascinarme y saber que si salen a hablar o a decir, yo también sabré contar y contar de la misma manera (…) Yo tenía ocho meses de estar tranquila, estuve con alguien y cuando salí, salí muy incómoda, pero literal salí con náuseas, descompensada, y esa persona me volvió a buscar y ya le saqué el cuerpo, porque no“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Martha Isabel Bolaños.

¿Qué es la demisexualidad?

De acuerdo con el portal ‘Psicología y mente’, la demisexualidad es una orientación sexual que se caracteriza por experimentar atracción sexual solo después de haber formado un vínculo emocional con alguien. Esto significa que las personas demisexuales no se sienten atraídas sexualmente por alguien a menos que ya hayan formado una conexión emocional estrecha con esa persona.