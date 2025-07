Marcelo Cezán confesó si RCN le pidió renunciar a CityTV para ser parte de ‘La casa de los famosos’, ¿presión del canal?

Marcelo Cezán es un presentador, cantante y actor, quien durante varios años ha formado parte de la televisión colombiana, siendo recordado por producciones como ‘Me llaman Lolita’, ‘Amor a la plancha’, ‘Anita no te rajes’, entre otras. Sin embargo, desde hace varios años es uno de los conductores principales del programa ‘Bravíssimo’, de City TV, pero para sorpresa de sus fans, hizo parte de la más reciente temporada de ‘La casa de los famosos’ en compañía de Carla Giraldo.

Los rumores sobre la salida de Cristina Hurtado, de ‘La casa de los famosos’, tomaron fuerza con el paso de las semanas y fue ahí donde salieron a relucir varios nombres de quienes habrían presentado el casting, entre ellos, Daniel Arenas, pareja de Daniela Álvarez y Marcelo Cezán.

Para aquel momento, además de la participación de Cezán en ‘Bravíssimo’, programa en el que lleva varios años, también era locutor en ‘Bésame’, pero debido a su confirmación como presentador en ‘La casa de los famosos’ tuvo que abandonar este rol y en pasadas apariciones Marcelo dejó claro que City TV le había dado la posibilidad de ser parte del ‘reality’ e incluso llegar a acuerdos por cuestiones de horarios.

Si bien, el programa de entretenimiento llegó a su fin hace varias semanas, dejando como ganador a Altafulla, recientemente Marcelo estuvo haciendo parte de ‘Los impresentables’, donde aclaró si RCN le pidió renunciar a City TV para formar parte de ‘La casa de los famosos’.

“No, al contrario, cuando RCN aparece, que me gano la audición y arreglamos ya las condiciones del contrato, no, desde la audición yo le digo a City TV, esto está pasando, me están coqueteando de ‘La casa de los famosos’, ellos se reúnen y me dicen por primera en la historia sí, hazlo, de alguna manera nos conviene que tú entres a un mundo de redes que se mueve muy fuerte, que se renueve tu público, para que te conozcan chicos que no tienen idea de quien soy o que la abuela o la mamá me aman (…)

Dice sí, nos conviene hazlo, nos gusta y de hecho pasa, este también está los fines de semana, este es el que le gusta a mi mamá y lógicamente las cifras en ‘Bravíssimo’ aumentan de una manera ridícula (…) Fue sorpresivo para mí, pero cuando el canal me da vía libre, porque RCN no ve a ‘Bravíssimo’ como una competencia", fueron las declaraciones expuestas por parte de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’.