CityTV es un canal de televisión local que se ha destacado a lo largo de más de dos décadas por brindarles una amplia cobertura de noticias a sus televidentes en materia política, social, cultural y deportivo, además de permitirles a los periodistas y presentadores llegar a los hogares de los ciudadanos. Sin embargo, la inseguridad en la capital está a la orden del día y recientemente un querido presentador de CityTV denunció el millonario robo del que fue víctima.

Se trata del experimentado periodista, Johnatan Nieto, quien suele estar presente durante las emisiones de las 8 pm, dándoles un reporte de los principales hechos y por ende, dándole paso a la serie de periodistas con las que cuentan CityTV. Pero, más allá de visibilizar varios de los hechos, recientemente el presentador terminó siendo el protagonista, luego de que le robaron varios de sus ahorros.

“Mientras Bancolombia, me bloqueaba la tarjeta, me robaron. Todas las compras las hicieron con la tarjeta bloqueada”, fueron las declaraciones expuestas por parte del presentador de CityTV, añadiendo así una imagen de los movimientos que fueron realizados desde su tarjeta en los que se observan montos que van desde los 3′499.000 hasta 20.000 pesos, desatando por supuesto, la molestia y la preocupación de Johnatan.

Asimismo, varios de los seguidores del presentador no dudaron en exponer su caso, asegurando que no es la primera vez que esto pasa, sino que se ha convertido en una constante, incluso varios le aconsejaron sacar su dinero del mencionado banco y elegir otro tipo de opciones que cuentan con mayor seguridad y también para que sus ganancias no se vean afectadas en gran medida.

Hasta el momento se desconoce si Johnatan recibió una respuesta por parte de la entidad bancaria con respecto al dinero que fue sacado aún con la cuenta bloqueada.

¿Por qué Marcelo Cezán se va de ‘Bravíssimo’ de CityTV?

Marcelo Cezán desató diversos rumores con respecto a su presencia en ‘Bravíssimo’, pero a pesar de ello, estuvo en las transmisiones desde el 12 hasta el 14 de octubre, fin de semana con puente festivo en Colombia, dejando ver que los programas fueron previamente grabados para así tomarse unos días de descanso con su familia en Cap. Cana. La aclaración fue realizada por parte del mismo programa por medio de sus redes sociales, dejando claro que no habrá cambios en su equipo de presentadores.