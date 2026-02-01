Feid y Karol estarán presentes en los premios Grammys, ¿dónde y a qué hora verlos?

Febrero inicia de la mejor forma, la industria musical tiene sus ojos puestos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles para la 68.ª edición de los Premios Grammy. La velada, conducida por sexta y última vez por el comediante Trevor Noah, llega cargada de una expectación inmensa debido a la gran diversidad de géneros y el regreso de figuras icónicas a los escenarios.

Entre lo más esperado de la noche se encuentra el retorno de la estrella del pop, Justin Bieber, quien durante años ha estado fuera de eventos de esta magnitud. También hay la posibilidad de que Kendrick Lamar (el más nominado con 9 menciones) haga historia superando récords de leyenda, y la fuerte presencia latina encabezada por Bad Bunny, quien busca el anhelado galardón a Álbum del Año con “Debí Tirar Más Fotos”.

Se esperan actuaciones de alto impacto por parte de Lady Gaga, Sabrina Carpenter y el debut histórico de Rosé (Blackpink) como solista junto a Bruno Mars. Uno de los puntos álgidos de la gala será el segmento de homenajes, donde se ha confirmado un tributo especial a Ozzy Osbourne liderado por Post Malone y Slash, así como un reconocimiento a leyendas del R&B a cargo de Ms. Lauryn Hill.

Los colombianos también llegaran a la importante premiación, de hecho, Karol G y Feid están nominados, en diferentes categorías, pero se espera que sea el escenario para definir por completo los rumores de la ruptura de la famosa pareja.

Los colombianos nominados en los Premios Grammy

La Bichota fue nominada con su último trabajo musical Tropicoqueta como Mejor Álbum Latino Pop compitiendo con Andrés Cepeda y su producción Bogotá (Deluxe).

En la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, figuran dos colombianos, de los más grandes del género, se trata de J Balvin, con su disco Mixteip, y Feid, con Ferxxxo Vol X:Sagrado. Allí competirán con exponentes como Bad Bunny, Trueno, Nicki Nicole y Yandel.

Aterciopelados se encuentra nominado en la categoría Mejor Álbum Rock o Alternativo Latino con su trabajo Genes Rebeldes, donde compiten con Bomba Estéreo y Rawayana con Astropical. A la lista se suma el legendario Grupo Niche con su álbum Clásicos 1.0 en la categoría, una producción que rinde homenaje a la obra del maestro Jairo Varela, si lo obtienen, sería su segundo Grammy Anglo.

Finalmente, la sorpresa vino con el género popular, de la mano de la artista Paola Jara al ser nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana con su producción Sin Rodeos.

¿Dónde y a qué hora ver los Premios Grammy en Colombia?

La cita comienza con la alfombra roja a partir de las7:00 p. m., donde se podrán ver los looks y las primeras entrevistas a los artistas. La ceremonia principal de los Premios Grammy 2026 arrancará oficialmente a las 8:00 p. m.y tendrá una duración aproximada de tres horas.

La transmisión en vivo se podrá ver a través del canal TNT, también en la plataforma de streaming Max (antes HBO Max) para toda Latinoamérica. Además, si le interesa ver la “Premiere Ceremony” (donde se entregan la mayoría de los premios técnicos antes del show principal), puedes conectarte desde las3:30 p. m.al canal oficial de los Grammy en YouTube.