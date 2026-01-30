Macaulay Culkin conmovió con el tierno mensaje de despedida para Catherine O’hara tras su fallecimiento

Mi pobre angelito o (Home Alone) es mucho más que un clásico navideño; es una pieza maestra de la comedia física y el ingenio infantil que definió el cine de los años 90. Escrita por John Hughes y dirigida por Chris Columbus, la cinta catapultó a Macaulay Culkin al estrellato mundial como Kevin McCallister, el niño de ocho años que accidentalmente queda solo en casa y debe defender su hogar de dos torpes ladrones.

Uno de los componentes más fuertes en la relación madre e hijo de Kevin con su madre, quien fue interpretada por la actriz Catherine O’Hara y este viernes 30 de enero falleció a los 71 años. Según su agencia CAA, O’Hara murió en su casa de Los Ángeles después de una breve enfermedad, que hasta el momento no ha sido revelada.

Este papel sin duda es uno de los más memorables de la actriz, que en dos cintas junto al elenco lograron un equilibrio perfecto entre la ternura familiar y el humor, elevando escenas cotidianas a momentos icónicos, como el grito frente al espejo con loción para afeitar o las ingeniosas trampas caseras.

A pesar de que la película se estrenó hace más de tres décadas, ambos mantuvieron un vínculo lleno de respeto y cariño mutuo. Un momento que conmovió al mundo ocurrió a finales de 2023, cuando O’Hara pronunció un emotivo discurso durante la entrega de la estrella de Culkin en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En ese evento, la actriz lo reconoció no solo como un talento excepcional que cargó con el éxito de la película sobre sus hombros, sino como el responsable de que ella fuera parte de un fenómeno global, cerrando con un tierno:“Gracias por incluir a tu mamá falsa, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión”.

Ahora con la noticia de su partida, Macaulay Culkin dedico un sentido post donde le da la despedida a quien fue su segunda madre por décadas: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero aún tenía tanto por decir. Te amo. Nos vemos más tarde.”

Catherine O’hara y Beetlejuice

Catherine O’Hara dio vida a la inolvidable Delia Deetz en la película original de 1988, brillando como la madrastra obsesionada con el arte conceptual y la decoración vanguardista. Una de las escenas más recordadas es la cena al ritmo de “Day-O”, donde es poseída por fuerzas sobrenaturales.

Casi cuatro décadas después, en Beetlejuice Beetlejuice (2024), Catherine retomó el papel, en esta secuela, una Delia más madura pero igualmente excéntrica lidia con el duelo y la fama en las redes sociales, manteniendo su estatus como el corazón neurótico de la familia Deetz.