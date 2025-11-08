Karol G y Feid entre la lista de colombianos nominados a los Premios Grammy

Los Premios Grammy son la máxima distinción en la industria de la música a nivel mundial. Cada año, los Grammy reconocen y celebran la excelencia creativa de artistas, productores y compositores de diversos géneros musicales. Esta prestigiosa gala es un evento imperdible para la industria, donde las estrellas más brillantes de la música se reúnen para celebrar sus logros y presentar actuaciones inolvidables.

En los últimos años, los latinos han pisado más fuerte que nunca en estos premios, en varias categorías, incluyendo a varios colombianos, este año no fue la excepción y la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación llegó con el gran anuncio del que hacen parte Karol G y Feid.

La Bichota fue nominada con su último trabajo musical Tropicoqueta como Mejor Álbum Latino Pop y aunque ya ha ganado varios Latin Grammy, este año será la oportunidad de la versión anglo. Pero en la categoría compite con Andrés Cepeda con su producción Bogotá (Deluxe).

En la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, figuran dos colombianos, de los más grandes del género, se trata de J Balvin, con su disco Mixteip, y Feid, con Ferxxxo Vol X:Sagrado. Allí competirán con exponentes como Bad Bunny, Trueno, Nicki Nicole y Yandel.

Aterciopelados se encuentra nominado en la categoría Mejor Álbum Rock o Alternativo Latino con su trabajo Genes Rebeldes, donde compiten con Bomba Estéreo y Rawayana con Astropical. A la lista se suma el legendario Grupo Niche con su álbum Clásicos 1.0 en la categoría, una producción que rinde homenaje a la obra del maestro Jairo Varela, si lo obtienen, sería su segundo Grammy Anglo.

Finalmente, la sorpresa vino con el género popular, de la mano de la artista Paola Jara al ser nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana con su producción Sin Rodeos.