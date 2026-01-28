Aterciopelados regresa a los Grammy 2026 con Genes Rebeldes, un manifiesto sonoro de libertad y vigencia

La banda colombiana llegará a Los Ángeles para presentar Genes Rebeldes, un álbum que reafirma la identidad artística del dúo conformado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, y que entiende la rebeldía no como un gesto de ruptura vacía, sino como un acto consciente, creativo y transformador. La nominación consolida un presente artístico vibrante, libre y profundamente conectado con los debates contemporáneos.

Esta participación tiene, además, un peso histórico y simbólico especial. La presencia de Aterciopelados en los Grammy evoca su recordada nominación en 1998 por La Pipa de la Paz, en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino/Alternativo, un hito que los convirtió en el primer artista colombiano nominado a estos prestigiosos galardones. Tres décadas después, la banda vuelve al escenario global cerrando un ciclo y abriendo otro.

En ese mismo espíritu de celebración, Aterciopelados anunció que 2026 marcará el regreso de La Pipa de la Paz a los escenarios, con una gira y presentaciones especiales en Latinoamérica y Europa, trazando un puente natural entre aquel momento fundacional y su actual etapa creativa, caracterizada por la libertad artística y la vigencia discursiva.

La nominación a los Grammy llega tras el Genes Rebeldes Tour por Estados Unidos, una gira que culmina en marzo y que ha recorrido ciudades como Boston (6 de marzo), Philadelphia (7 de marzo), Washington D.C. (8 de marzo) y Carrboro (10 de marzo). Cada presentación ha propuesto una experiencia enérgica y poderosa, pero también íntima y auténtica, reafirmando el vínculo cercano de la banda con su público.

Más allá del reconocimiento de la industria, la presencia de Aterciopelados en los GRAMMY Awards 2026 celebra una trayectoria coherente y comprometida con el empoderamiento femenino, la defensa del medio ambiente y el amor como fuerza unificadora, reiterando su llamado constante por un mundo más consciente y en paz.