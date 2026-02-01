Ella es la presentadora de Noticias Caracol que fue deportista de alto rendimiento

Noticias Caracol es el servicio informativo principal de Caracol Televisión y el líder de audiencia en el país. Sus orígenes se remontan a 1995 como una productora de noticias, pero se consolidó oficialmente como canal privado en 1998. Actualmente, el noticiero es dirigido por Juan Roberto Vargas y se caracteriza por una amplia cobertura regional a través de su red de corresponsales y su apuesta por la inmediatez, bajo el eslogan corporativo de“Tú nos ves, Caracol te ve”.

Junto al noticiero se han consolidado grandes figuras del periodismo colombiano como Jorge Alfredo Vargas, María Lucía Fernández, Javier Hernández Bonnet, su director Juan Roberto Vargas, Pilar Schmitt entre otros más. Muchos de ellos, antes de llegar al set hicieron cosas en relación al entretenimiento, pero también actividades más alejadas.

Ese es el caso Stephany Perlaza, periodista caleña que desde su adolescencia practicó el atletismo, lugar que fue su refugio tras la separación de sus padres. En ese mismo lugar, también experimentó el amor, teniendo una relación con un joven que también estaba en el mundo del deporte. No obstante, tuvo una lesión en su pierna izquierda, que llegó en un momento de ascenso para Perlaza, y que fue un obstáculo por seguir destacando en el atletismo.

Esta lesión la llevó al quirófano, y la recomendación era no volver a correr en forma de alto impacto, lo que hizo que Staphany renunciara a este disciplina y viera en el periodismo otro camino para cumplir sus sueños. Estudió Comunicación Social en la Universidad Santiago de Cali, su camino hacia los grandes medios fue un proceso escalonado y lleno de aprendizaje.

Comenzó en Pazífico Noticias, donde su talento la llevó en 2016 a obtener el reconocimiento como Mejor Presentadora Regiona len los premios al Talento y la Moda Vallecaucana. Su capacidad para conectar con las audiencias y su carisma natural pronto llamaron la atención a nivel nacional, para ahora hacer parte de uno de los canales más importantes y relevantes del país.

La salida de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol

Tatiana Gordillo, ampliamente reconocida como “la biciperiodista”, dejando un huella al hacer reportajes en su bicicletas, siendo esta una oficina móvil y una herramienta de denuncia social.Su enfoque se centraba en vivir en carne propia las dificultades de los ciudadanos, desde el caos del transporte público hasta el estado de las vías, lo que le permitió ofrecer crónicas con una autenticidad que pocos logran desde un set de grabación.

Sin embargo, al regresar de vacaciones le dio un adiós definitivo al noticiero en la mañana del 23 de enero,Gordillo apareció en el set, en la sección de “El Periodista Soy Yo”, dio un discurso de despedida, donde se le veía bastante conmovida:

“Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme a mi entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompañó en Noticias Caracol, y con el casco de la biciperiodista y el corazón en la mano también, quiero agradecerles por ayudarnos tanto”.