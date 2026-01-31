Kika Nieto se casa de nuevo, así fue la pedida de mano al aire en el canal RCN, ¿quién es su prometido?

Erika Nieto más conocida Kika Nieto se hizo muy popular inicialmente en la plataforma de YouTube, donde ha logrado amasar una gran cantidad de seguidores a lo largo de los años con videos que cubren desde retos y contenido juvenil hasta temas de opinión y aspectos de su vida personal.Actualmente, Nieto hace parte del programa “Mujeres sin Filtro” del canal RCN, al lado de varias figuras conocidas en la televisión.

En la tarde del viernes 30 de enero, la transmisión habitual del programa trajo una enorme sorpresa para todo el set, pero sobre todo para Nieto, esto debido a que su pareja, Diego Barajas hizo presencia por el cumpleaños de la influencer. Durante la charla, el hombre sacó un anillo de su bolsillo y le propuso matrimonio a Kika:

“Quiero reconocer lo especial que ha sido esta relación. Ha sido una relación con altos y bajos, con cosas muy bonitas y yo quiero decirte que yo quiero cerrar mis ojos cuando muera y estar a tu lado, entonces mi pregunta hoy es si te quieres casar conmigo”, dijo. Mientras que la creador saltó de la emoción y le dio el sí, entre lágrimas y besos, la sorpresa fue también para sus compañeras de trabajo, Flavia Dos Santos, Natalia Sanint y María Cecilia Botero, quienes no dudaron en felicitarla por el especial momento.

Puede leer: “No estoy arrepentida”, Kika Nieto sobre la polémica por su viaje junto a más influencers a Israel

Las primeras apariciones de Nieto con su prometido fueron hacia el 2024, en los vlogs que realiza en redes sociales, si bien en los videos no había muestras de afecto claras, sí habían tenido comentarios e indirectas sobre besos y demás, que con el tiempo se fueron confirmando. Por lo que las seguidoras de Kika e internautas, buscaron a Diego, quien se dedica al mundo empresarial, y por eso es que recibe el apodo de ‘Mr president’.

¿Quién es el exesposo de Kika Nieto?

Santiago Macías Yepes, conocido en el mundo digital como Santimaye, es un influyente creador de contenido colombiano que saltó a la fama a través de YouTube desde 2009. Originario de Bogotá, se consolidó como una de las figuras más importantes del entretenimiento digital en el país gracias a sus vlogs, retos y su participación en el grupo de creadores.

En cuanto a Kika Nieto, mantuvieron una relación de 14 años, cinco de ellos en matrimonio, para confirmar oficialmente su divorcio a finales de 2023, aclarando que la decisión se tomó de mutuo acuerdo y no por terceras personas.