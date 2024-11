Así recordó Rafael Santos a su hermano Martín Elías: “El mundo se me partió en dos”

Martín Elías fue un cantautor colombiano de vallenato, reconocido por su indudable talento y su potencial para ser uno de los exponentes más grandes del vallenato, al igual que su padre Diomedes Díaz, quien formó toda una dinastía musical con su legado y sus hijos, quienes heredaron su talento. Lamentablemente, el joven falleció el 14 de abril del 2017 en un accidente automovilístico a sus 26 años, dejando dos hijos y enorme vacío en la música vallenata, en su familia y en el corazón de sus seguidores catalogados como “Martinistas”.

El menor de los Díaz nació en el primer matrimonio de Diomedes Díaz con Patricia Isabel Acosta, sus hermanos de padre y madre son Rafael Santos, Diomedes de Jesús y Luis Ángel Díaz. Actualmente, el que ha continuado con este legado es Elder Dayán Díaz y del propio hijo del artista fallecido, Martín Elías Jr, ambos ya están bastantes posicionados en el país, la dinastía Díaz representa una de las familias más influyentes en la historia de la música vallenata, dejando una huella imborrable en la cultura musical de Colombia.

En el caso de Rafael Santos también sigue en el ámbito musical, pero su carrera no llegó a tener la misma relevancia que su hermano menor, al que en ocasiones sigue recordando y homenajeando al igual que a su padre. Esta vez hizo un post con un carrete de varias fotos en las que aparece con Martín Elías y dedicandole unas sentidas palabras junto a una canción.

“Te fuiste en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo menos lo pensaba, el mundo se me partió en dos, la vida se me destrozo y tengo un dolor que no encuentro calma. Todos los Martinistas te amamos, te fuiste dejando canciones, siempre fuiste un muchacho honesto. El gran Martín Elías no ha muerto, vivirá siempre en nuestros corazones. POR SIEMPRE HERMANO”