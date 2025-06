Melissa ganaría ‘La Casa de los Famosos’ porque tendría un romance de uno de los presentadores del reality de RCN

La Casa de los Famosos se acerca a su recta final y aunque en la primera temporada las últimas semanas de convivencia fueron tranquilas, para esta edición las peleas no han cesado ni siquiera fuera del reality. La negra Cándela reveló que Melissa Gate se habría visto beneficiada por el reality por una supuesta relación con Roberto Velásquez.

Una controversia ha surgido en torno a ‘La Casa de los Famosos’, con acusaciones de favoritismo hacia la participante Melissa Gate. La periodista Graciela Torres, conocida como “La Negra Candela”, ha afirmado que, más allá de la votación del público, la producción del reality show habría beneficiado a la paisa desde el comienzo. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Torres expresó: “Hasta ahora, pues, el favoritismo la acompaña. Pero es solamente el favoritismo. También, por ahí, cuando uno tiene contactos fuertes en las altas esferas de este reality, pues seguramente se le facilitan las cosas”.

La Negra Candela reveló que este trato preferencial podría estar relacionado con una supuesta atracción entre Melissa Gate y el señor Roberto Velásquez, una figura vinculada a la producción y quién fue presentador de la primera temporada. “Lo que pocos han detallado o no han sido lo suficientemente observadores es la atracción entre Melissa Gate y el señor Roberto Velásquez (...) nos hemos ido enterando acerca de todas las concesiones, los mimos, las preferencias de Roberto con Melissa Gate. Y podríamos concluir que, así como no va a ganar con esta ayuda caidita por allá de los lados de el Jefe”, afirmó. Aunque esta supuesta relación no se ha exhibido abiertamente ante las cámaras, Torres asegura que tanto participantes como miembros de la producción han comentado en privado sobre la evidente química entre ambos.

Incluso, La Negra Candela relató en su canal de YouTube que la cercanía se manifiesta en gestos cómplices, mensajes en clave y hasta en la peculiar forma en que Melissa.

¿Quién es el hijo de Melissa Gate de ‘La Casa de los Famosos’?

Melissa ha participado en varios realities, uno de ellos es ‘Guerreros’ antiguo formato de Canal 1 en el que entró a competir junto al ‘equipo Cobra’, precisamente en una de estas emisiones, la paisa decidió contarle a Josse la historia detrás de su hijo, el significado que tiene en su vida y las razones por las que no vive con ella en Colombia. La influencer destacó: “es mi bebé, la persona más importante que tengo en mi vida, es mi amor verdadero. Quedé embarazada cumpliendo 16 años y nació Juan. Juan se encuentra con el papá, tú sabes que cuando hay separaciones hay que decidir cuál de los dos padres se queda con los hijos, en este momento el papá tiene la custodia, yo lo acepté por cuestiones de estudio para que el niño estuviera mejor”

Aunque Melissa no es muy abierta hablando del tema de su expareja, ha afirmado que ser madre cambió su vida y que ella, tanto como el padre de su hijo, tienen el objetivo de dar lo mejor de sí mismos para el futuro de Juan.