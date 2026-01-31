Carmen Villalobos se refirió a los rumores de su soltería: “La gente de dónde inventa...”

Las especulaciones de la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg surgieron en las últimas semanas de 2025, cuando los seguidores de la actriz notaron su ausencia de publicaciones junto a su pareja durante las celebraciones de Navidad y fin de año, un detalle que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca su vida personal en redes sociales.

Esta teoría de un posible fin en la relación que inició en 2023, se reforzó con viral clip grabado en el set de la nueva versión de Sin senos sí hay paraíso, donde Majida Issa comenta con humor:“Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”, justo antes de que Carmen aparezca en escena riendo.

Cabe resaltar que, la buena noticia para los fans de la serie es que Telemundo anunció hace unos días el inicio de grabaciones, con el regreso de Carmen Villalobos y Majida Issa.

Tras la ola de los comentarios, para la actriz colombiana le ha sido inevitable leer algunos de esos comentarios, por lo que en sus redes sociales reaccionó desde su perfil de Instagram, indicando:

“Mi gente linda, ¿cómo están? Yo grabando muchísimo, por eso casi no he pasado por aquí a saludarlos. Ya aquí en Bogotá ya está de nochecita, ha estado lloviendo muchísimo, hay muchísimo frío también. Me viene aquí al camerino a cambiarme para la siguiente escena y dije saludemos por aquí. Y tengo que decirles que, o sea, uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario de verdad que uno dice ay Dios mío pero la gente de dónde saca, de dónde inventa, Dios mío, mejor dicho, lo saben todo, son los psicólogos, opinan…“, expresó.

¿De qué va a tratar la nueva entrega de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

La nueva entrega de la saga, retoma el título original de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y se centrará en una trama más oscura y contemporánea que explota el peligroso submundo del webcam en Medellín. La historia mostrará a una Catalina Santana (Carmen Villalobos) que, tras intentar reconstruir su vida junto al “Titi” (Gregorio Pernía), debe infiltrarse en una red criminal vinculada a carteles mexicanos para proteger a su familia y rescatar a mujeres vulnerables.

Las grabaciones iniciaron el7 de enero de 2026, se tiene presupuestado que la serie se estrene a nivel internacional durante elsegundo semestre de 2026, emitiéndose por Telemundo en Estados Unidos y de forma exclusiva a través deDisney+para toda Latinoamérica.