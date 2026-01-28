Carmen Villalobos habría confirmado su soltería con particular video al lado de Majida Issa

La actriz también se ha destacado como presentadora de realitys y eventos musicales. / Foto: Instagram @cvillaloboss - Tomadas el 1 de noviembre de 2024.

Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas y carismáticas de Colombia, cuya carrera despegó internacionalmente con su inolvidable papel de Catalina Santana en la saga de "Sin senos no hay paraíso". Su evolución en la pantalla ha sido constante, demostrando una gran versatilidad al pasar de heroínas sufridas a villanas icónicas, como su interpretación de Lucía Sanclemente en el reciente remake de Café con aroma de mujer.

En cuanto a su vida personal, la actriz estuvo por más de trece años con Sebastián Caicedo, tres de ellos en matrimonio, pero su separación oficial fue anunciada en julio del 2022. Este proceso fue descrito por el actor como uno de los momentos más desafiantes de su vida, llegando a enfrentar una etapa de profunda oscuridad y depresión tras la ruptura.

A pesar de la dura separación, Villalobos volvió a encontrar el amor en el presentador Frederick Oldenburg con quien hizo publico su noviazgo en el 2023. El venezolano venía siendo un apoyo constante para Carmen, acompañándola en diversos viajes y proyectos profesionales, mientras ambos compartían frecuentemente su felicidad a través de redes sociales.

Sin embargo, en este inicio del 2026, la relación se encuentra bajo la lupa debido a una notable ausencia de publicaciones juntos, lo que ha desatado rumores de una ruptura definitiva. Esta teoría se refuerza con viral clip grabado en el set de la nueva versión de Sin senos sí hay paraíso, donde Majida Issa comenta con humor:“Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”, justo antes de que Carmen aparezca en escena riendo.

Cabe resaltar que, la buena noticia para los fans de la serie es que Telemundo anunció hace unos días el inicio de grabaciones, con el regreso de Carmen Villalobos y que Majida Issa como Yesica Beltran, más conocida como “La Diabla”.

¿De qué va a tratar la nueva entrega de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

La nueva entrega de la saga, retoma el título original de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y se centrará en una trama más oscura y contemporánea que explota el peligroso submundo del webcam en Medellín. La historia mostrará a una Catalina Santana (Carmen Villalobos) que, tras intentar reconstruir su vida junto al “Titi” (Gregorio Pernía), debe infiltrarse en una red criminal vinculada a carteles mexicanos para proteger a su familia y rescatar a mujeres vulnerables.

Las grabaciones iniciaron el 7 de enero de 2026, se tiene presupuestado que la serie se estrene a nivel internacional durante el segundo semestre de 2026, emitiéndose por Telemundo en Estados Unidos y de forma exclusiva a través de Disney+ para toda Latinoamérica.