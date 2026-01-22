Majida Issa regresa a su papel como La Diabla a ‘Sin senos sí hay paraíso’, así lo anunció

Majida Issa es una de las actrices y cantantes más completas de Colombia, reconocida por su gran capacidad de transformación física y vocal. Nacida en San Andrés, proviene de una destacada dinastía artística (nieta de Teresa Gutiérrez y sobrina de Miguel Varoni), aunque ha consolidado su nombre con un esfuerzo propio.

Su carrera dio un salto definitivo con su interpretación de la legendaria Helenita Vargas en “La ronca de oro” y, posteriormente, alcanzó fama internacional al dar vida a la icónica villana Yésica Beltrán, alias “La Diabla”, en la saga de “Sin senos sí hay paraíso”, esto hasta el 2018.

La buena noticia para los fans de la serie es que Telemundo anunció hace unos días el inicio de grabaciones; marca el regreso de la exitosa franquicia que protagoniza Carmen Villalobos y que trae de regreso nada más que a Majida Issa. La decisión de dejar el papel se dio con el fin de asumir nuevos retos profesionales, como protagonizar la serie biográfica de Alejandra Guzmán.

En su reemplazo llegó la actriz barranquillera Kimberly Reyes, quien asumió el papel en el tramo final de la tercera temporada y protagonizó la cuarta entrega, titulada “El final del paraíso” (2019). El cambio se justificó en la trama mediante una cirugía estética extrema a la que se sometió el personaje para cambiar su identidad y evadir a la justicia.

En charla con la revista People, Majida dio la razón que la hizo volver a la novela: “Realmente, lo que me hizo volver a interpretar a ‘La Diabla’ son los televidentes, los fans de la serie, la gente que no paró en estos 7 años de escribirme, de compartir escenas del personaje, de hacer memes, de hacer videos superingeniosos con todos los audios de los textos de mi personaje. Vuelvo por la insistencia de los televidentes. Amor con amor se paga; aquí estoy otra vez haciendo ‘La Diabla’.

¿De qué va a tratar la nueva entrega de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

La nueva entrega de la saga, retoma el título original de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y se centrará en una trama más oscura y contemporánea que explota el peligroso submundo del webcam en Medellín. La historia mostrará a una Catalina Santana (Carmen Villalobos) que, tras intentar reconstruir su vida junto al “Titi” (Gregorio Pernía), debe infiltrarse en una red criminal vinculada a carteles mexicanos para proteger a su familia y rescatar a mujeres vulnerables.

Las grabaciones iniciaron el 7 de enero de 2026, se tiene presupuestado que la serie se estrene a nivel internacional durante el segundo semestre de 2026, emitiéndose por Telemundo en Estados Unidos y de forma exclusiva a través de Disney+ para toda Latinoamérica.