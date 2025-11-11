Laura Londoño habló de su relación con Carmen Villalobos en ‘La Huésped’: “Me encantó darte besitos”

El pasado 24 de septiembre llegó a las pantallas de Netflix, la serie colombiana ‘La Huésped’, protagonizada por Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day. La producción tiene 20 capítulos en los que exploran los límites entre el deseo y la destrucción, desafiando etiquetas y moralismos.

Su premisa parte de la crisis matrimonial de Lorenzo, candidato a Fiscal General, y la lucha de su hija Isabela contra su adicción a las metanfetaminas; Silvia recibe la inesperada visita de Sonia, una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario. El elenco estelar también incluye a talentos como Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz y Jairo Camargo.

La complicidad entre Laura Londoño y Carmen Villalobos en el set

Recientemente, por medio de sus redes sociales, Laura Londoño respondió algunas preguntas de parte de sus seguidores, una de las más recurrentes era si la química con Villalobos en el set era real, a lo que respondió: “Sí y no (...) Carmen es una de las actrices más profesionales con las que he trabajado. Me encanta porque no hay nada más rico que encontrarse con alguien igual de estricto y riguroso, con tanto respeto por el oficio. Eso nos conecta muchísimo desde el trabajo, siempre desde un lugar de respeto mutuo”.

A esto le agregó que el hecho de que ambas sean mujeres le dio una complicidad extra a su profesión: “Me sentí muy cómoda con ella, en un terreno de confianza, de juego y de mucho respeto. Fue muy lindo. La adoro”. La actriz finalizó su discurso con un mensaje hacia su compañera, entre humor y cariño:“Me encantó darte besitos, Carmen. ¡Chao!”.

¿Por qué Carmen Villalobos decidió no tener hijos?

Carmen Villalobos ha sido muy clara al respecto, explicando que la decisión de no tener hijos se basa principalmente en la gran responsabilidad que conlleva. En varias ocasiones, la celebridad ha expresado que ser madre no es una de sus prioridades y que la idea de traer un niño al mundo “está muy complicada” en el contexto actual. Además, la actriz colombiana ha bromeado sobre la dificultad de criar a sus tres perros, a quienes llama sus “bendiciones peludas”, lo cual le da una idea de lo exigente que sería la maternidad.