Abelardo de la Espriella se soltó en llanto al visitar la Basílica de ‘El Señor de los Milagros’ en Buga

Abelardo de la Espriella es un abogado y empresario, que ha incursionado en la política colombiana al oficializar su candidatura para la presidencia de la República en las elecciones de 2026, con la plataforma política“Defensores de la Patria”. Aunque esta es su primera aspiración presidencial formal, ha estado activamente involucrado en la esfera pública.

Puede leer: Encuesta de Guarumo: así les iría a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta presidencial

Debido a su campaña presidencial, el candidato visitó la Basílica de ‘El Señor de los Milagros’ en Buga, donde según registró su equipo, fue recibido con fervor por una gran acumulación de personas. Uno de los momentos que llamó la atención, es que durante el recorrido de la Basílica, el abogado no pudo contener las lágrimas, expresando que encontrarse con el “Milagroso” ha sido uno de los momentos más emotivos de este camino.

En video captados por los presentes, se ve como De la Espriella, abraza a uno de los sacerdotes, frente a la figura del Señor de los Milagro. Por supuesto, esto no pasó por desapercibido y ha generado burlas en redes sociales, pero también han cuestionado la coherencia de su asistencia al templo recordando declaraciones pasadas en las que se definía como ateo.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella lanzó sus propios tenis para los “Tigres de la Patria” y este es el exagerado valor

Pese a las críticas, De la Espriella ha reafirmado que su proyecto “Firme por la Patria” incluye la defensa de los valores de la fe y la familia como pilares para el país. Ante la visita, compartió un video recapitulando lo vivido y expresando:

“Por el fervor vallecaucano y por este encuentro profundo con el Milagroso de Buga, esta ha sido, sin duda, la visita que más me ha emocionado en lo que va de la campaña. Ha sido el momento más pleno de este camino: reunirme en un espacio espiritual con los Defensores de la Patria, sentir su respaldo sincero y encomendarle a Dios esta batalla que estamos librando por Colombia (...)”

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

La esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda, con quien lleva alrededor de 17 años de edad. En pasadas entrevistas, el abogado sostuvo que conoce a Pineda desde su niñez, ya que ambos crecieron en Montería y, aunque para aquel momento no ocurrió nada, con el fin de seguir creciendo profesionalmente, Abelardo se radicó en Bogotá.

Años más tarde y por casualidad, volvieron a encontrar en la capital colombiana, quedando flechado con su belleza, tanto así que comunicó con su mamá para conocer más detalles sobre ella, ya que Ana Lucía es melliza.

Tiempo después, De la Espriella comenzó a cortejarla, pasando su cumpleaños con ella y otros de sus amigos en Miami, donde el amor entre ellos fue más que evidente y, tras algunos meses de relación, el abogado le pidió matrimonio, construyendo así una familia que, con el paso de los años, se ha mantenido a pesar de los altibajos.