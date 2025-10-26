Abelardo de la Espriella lanzó sus propios tenis para los “Tigres de la Patria” y este es el exagerado valor

Abelardo de la Espriella es un abogado y empresario, que ha incursionado en la política colombiana al oficializar su candidatura para la presidencia de la República en las elecciones de 2026, con la plataforma política“Defensores de la Patria”. Aunque esta es su primera aspiración presidencial formal, ha estado activamente involucrado en la esfera pública.

El precandidato ha mostrado su influencia por Álvaro Uribe, señalándolo como el mayor símbolo político del país, de hecho el abogado y ahora precandidato, estuvo en el podcast de Cristian Verbal. En el que expresó: “Es que Uribe es un símbolo y eso es lo que no le perdonan (...) en un país que no tiene símbolos, la simbología de Uribe es mortal para la izquierda. Uribe le rompió el espinazo a las FARC porque combatió el narcotráfico y el terrorismo”.

Abelardo de la Espriella lanzó sus propios tenis por su campaña política

El precandidato se llevó algunas críticas por su nuevo lanzamiento, al cual describió como “el paso firme de los Tigres de la Patria”, anunciado los tenis oficiales de los Defensores de la Patria. Los tenis son los clásicos AF1 de Nike pero con una obra exclusiva del artista colombiano Perrograff, pintados a mano con un diseño que lleva el tigre, que representa su campaña.

Según especificó, lo recaudado con esta exclusiva pieza será un recaudo para financiar su campaña política por lo que adjunto el link para la compra de los tenis. El valor de los tenis es de 5′000.000, lo que generó múltiples comentarios, indicando que es un precio exagerado para el producto.

“Definitivamente la política da para todo, pero ¿vender tenis en plena campaña política? ¿Y a $5′000.000?“, ”Este man esta es montando negocio, y no una campaña a la presidencia. Se tomaron esto como un circo, y vea“,”Aberaldo nos va a sacar el pais adelante con la venta de zapatos hechos en China a 5 palos", son algunos de los comentarios.