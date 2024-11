Shakira reveló cómo escribió su canción ‘Inevitable’ en tan solo 15 minutos

Shakira es considerada como la reina del pop latino y como una de las artistas colombianas más influyentes de la música, por décadas ha logrado cautivar a miles de personas en todo el mundo por su manera de adaptarse a los cambios y las tendencias que la llevan a seguir vigente, para así mantenerse en las listas y los tops más importantes de streaming. Estos últimos meses no ha dado más que buenas noticias para todos aquellos que la siguen, primero con su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, después con el anuncio de su gira que lleva el mismo nombre, que para febrero del 2025 llegara a Barranquilla, Medellín y a Bogotá. Además de su más reciente estreno:“Soltera” que ya cuenta con más de cuatro millones de vistas en YouTube.

La barranquillera no suele dar entrevistas muy seguido, pero recientemente estuvo en una con la revista GQ España en la que habló de la composición de varios de sus éxitos y también las grandes colaboraciones que ha logrado consolidar. Una de ellas su tema ‘Inevitable’ lanzada en 1998, la artista contó que la escribió en una noche el Parque Tayrona de Santa Marta:

“La noche más estrellada que recuerdo en mi vida entera, no alcanzabas a ver ninguna casita con luz eléctrica, estábamos durmiendo en hamacas o chinchorros, fue un momento de inspiración total y en menos de 15 minutos teníamos esta canción, letra y música. Fue como si me la hubiesen dictado, no hubo un momento de duda... es como un autorretrato” afirmó la artista.

También señaló que tenía alrededor de 20 o 21 años cuando la realizó, para ella en ese momento estaba en el proceso de conocerse así misma, siendo esta la esencia de la canción. También mencionó que no se bañaba los domingos en su juventud, pero que ahora sí lo hace.