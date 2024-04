Karen, La Segura y Martha son castigadas por el jefe de ‘La Casa de los Famosos’

En ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivió en una tarde de cine, y no se trató de una de las cintas en carteleras, sino de algunos de los momentos más álgidos dentro de la competencia en la que los chimes y ofensas se hicieron presentes.

En la denominada tarde de cine los ánimos se calentaron por lo que algunos decidieron enfrentar los comentarios, como el caso de Mafe Walker quien le hizo un llamado de atención a Karen Sevillano por burlarse de su madre.

Pero las continuas discusiones entre Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ contra Martha Isabel Bolaños en la que las ofensas y agresiones verbales fueron las bases de un castigo para las tres.

“En este experimento de convivencia debe haber límites, las ofensas a la familia, a la mujer, al otro, no pueden ser toleradas. En los últimos días he detectado que algunos de ustedes cruzaron esa delgada línea del respeto, lamento haber esperado tanto para tomar esta decisión, pero confié en que ustedes podrían superar sus diferencias desde el dialogo. Martha, La Segura, Karen ustedes cruzaron esa línea en varias ocasiones, por eso decidí que a partir de este momento ustedes quedarán nominadas e irán directo a eliminación, por tanto, no pueden jugar la salvación y tampoco podrán ser salvadas por el líder”, dijo el jefe de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

El Jefe castigó a Martha, Karen y La Segura por sus ofensas en #LaCasaDeLosFamososCol. pic.twitter.com/KCD8TXJFsd — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) April 10, 2024

Las tres participantes pasan a acompañar a Isabella Santiago y Miguel Melfi quienes fueron nominados por Juan David Zapata y Sandra Muñoz al ser eliminados, así como a Tania Valencia sancionada por el jefe de ‘La Casa de los Famosos’ al divulgar información del exterior.

A la placa se sumarán más nombres este miércoles 10 de abril cuando se conozca al nominado de la casa, los dos nominados por el público y los dos nominados por el líder de la semana, cargo que ocupa Pantera. La votación se dará de manera secreta y doble, es decir, cada participante nominará a dos compañeros. Uno de ellos obtendrá dos puntos y el otro un punto.