Manuela Gómez expresó la preocupación que tiene con su hija al estar dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada, coronó al barranquillero Andrés Altafulla como ganador, es un claro ejemplo de la evolución de un formato televisivo globalmente exitoso: “Gran Hermano” (Big Brother). Para la tercera entraron 23 famosos, de los que ya han salido dos; se espera que la nueva entrega logre tener el alcance e impacto que la temporada anterior.

Tras 8 grupos de votaciones para elegir a los participantes, RCN reveló el primer nombre de una de sus participantes directas; era el de Manuela Gómez, exparticipante de Protagonista de Nuestra Tele en 2012. La paisa estuvo en una de las temporadas más polémicas del reality en compañía de Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo, Elianis Garrido y es bastante recordada por la relación que mantuvo durante el programa con Edwin Garrido.

Manuela sin duda dejó huella en Protagonistas, por su fuerte personalidad que destacó siempre y, a pesar de que la opción habría llegado el año pasado, solo hasta ahora Manuela pudo ingresar, dejando a cargo de su pequeña Samantha a su padre.

Esto le estaría afectando, así lo expresó la paisa dentro del reality; entre lágrimas le dijo a Sara Uribe que le angustiaba que su hija no se acordara de ella por el hecho de que está muy pequeña y que quizá se olvide de ella. A lo que Uribe la consoló, diciéndole que eso no iba a pasar y que era la niña de sus ojos.

Dicho clip fue publicado en las redes de Manuela, pero agrandando un corto de video donde sale Samantha en los brazos del padre y viendo a su madre en las pantallas. En general, Manuela ha recibido mensajes de apoyo, perfilándose como la favorita de muchos.

¿Quién es el padre de la hija de Manuela Gómez?

Manuela Gómezrompió el silencio sobre la relación que mantiene con el padre de su hija, Juan Pablo Restrepo, más conocido como ‘Gringo’. Las especulaciones sobre su estado sentimental surgieron cuando Manuela comenzó a aparecer sola en sus redes sociales, lo que generó dudas entre sus seguidores.

Además, durante su postparto, se mostró afectada emocional y posteriormente anunció que estaba hospitalizada en una clínica de Medellín por fuertes dolores lumbares y en la zona de los glúteos, lo que aumentó las sospechas de que atravesaba una crisis personal.

A través de sus historias de Instagram, Manuela explicó que su relación con el padre de su hija es “espectacular”. Destacó que la prioridad para ambos es el bienestar de Samantha y que cualquier rumor puede afectar su entorno familiar. “Cuando salen a hablar muchas cosas, no piensan en que esa relación tiene que ser sana porque todo va a afectar a Samantha. Uno cree que ellos no se dan cuenta, pero los niños lo perciben todo”, expresó. También enfatizó que la difusión de información falsa puede dañar la armonía familiar, afectando a la menor.