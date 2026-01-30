‘La Casa de los Famosos’ anunció la llegada de La Segura, ¿será participante del reality de nuevo?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia inició con fuerza el pasado 12 de enero de 2026, reuniendo figuras polémicas y muy queridas del entretenimiento: Nicolás Arrieta, Sara Uribe, Manuela Gómez,Johanna Faduly el carismático Campanita.

Apenas en sus primeras semanas, la competencia ya ha vivido momentos de alta tensión:Marcela Reyes tuvo que abandonar el programa por motivos personales, mientras que Luisa Cortina y Enzo Meneses se convirtieron en los primeros eliminados.

Otra de las secciones que regresó es el After Show, que se e ha consolidado este año como el espacio sin filtros para los seguidores más intensos del reality, bajo la conducción de la dupla estrella: Karen Sevillano (ganadora de la primera edición) y Vicky Berrío.

Aunque el After se transmite principalmente por la app del Canal RCN, este año ha tenido una presencia más fuerte en la señal abierta, logrando mantenerse en el top 10 del rating nacional (con picos de 3.5 puntos) gracias a que Karen y Vicky no se guardan nada al comentar los roces entre los cuartos “Calma” y “Tormenta”, convirtiéndose en el termómetro real de lo que el público piensa en redes sociales.

Por lo que se les unirá una invitada, se trata de la influencer ‘La Segura’, quien participó el la primer entrega del programa y ahora acompañará a la dupla del after este viernes. Mientras que, el sábado llegará a ¿Qué hay pa’ dañar? junto a Roberto Vasquez y Nestor Parra.

¿Qué pasó entre Manuela Gómez y Yina Calderón?

Manuela recordó cómo se daño la “amistad” o relación que llegó a tener con Calderon, indicando que ambas se conocieron por el reality de RCN. Una vez protagonizaron una acalorada pelea en el parque Lleras de Medellín, revelando que había sido planeado, con el fin de ser virales en redes sociales.“Ella me dio durísimo, ese era el plan, lo planeamos entre las dos”, afirmó“.

Para después hablar del conflicto que tuvieron por unas Barbies, debido a que Yina le robo cierta cantidad, después de haber quedado en hacer un canje por seguidores, esto mientras Manuela estaba en bancarrota. La paisa comentaba que compro estas muñecas de colección con tarjeta de crédito, con la esperanza de que Calderón le pagará con seguidores.

Posteriormente, habrían operado a Yina y tras 8 meses, no cumplió con lo pactado por las Barbies, para después decirle que no le haría ninguna publicidad, quedándose con 13 muñecas. Mientras que Manuela, quedó con 7 y por supuesto, con la deuda de la inversión; tras el pasó de un año, decidió hacerlo público y allí fue cuando Calderón grabo un video intimo en un balcón, que finalmente si fue planeado.