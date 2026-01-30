El especial reconocimiento que obtuvo el hijo de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz

Sebastián Martínez es uno de los actores colombianos más conocidos del país, pues con el paso de los años ha logrado adquirir una amplia experiencia que lo ha llevado a internacionalizar su carrera. En medio de este rol, el paisa conoció a su esposa, Kathy Sáenz, con quien lleva más de 15 años de matrimonio y con quien tuvo a su hijo.

El hijo de Sebastián Martínez es Amador Martínez Sáenz, quien se convirtió en el único hijo de la pareja y que desde muy corta edad estuvo cerca de las cámaras debido al rol que cumple el actor y que durante varios años su mamá, Kathy Sáenz también. Aunque se pensó que heredaría el talento de ambos para la actuación, el joven se ha inclinado al deporte, en especial la velocidad, ya que ha logrado destacarse en el kartismo, siendo una actividad deportiva no tan reconocida en Colombia.

Por este deporte fue nominado en los Premios Altius 2025, organizados por el Comité Olímpico Colombiano y que se llevaron a cabo el pasado 22 de enero de 2026 en Bogotá, consolidándose como el evento más importante para reconocer la excelencia deportiva del país.

La ceremonia también rindió homenaje al futbolista Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol, recibiendo premios especiales por su destacada representación internacional y la exitosa clasificación a los mundiales de la FIFA.

Al respecto Amador posteó algunas imágenes del evento expresando: "Tuve la gran oportunidad de ser nominado como Atleta Promesa del Año en la categoría no Olímpica en los Premios Altius, el reconocimiento más importante al deporte en Colombia."

¿Cómo se conocieron Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

El romance del par de actores habría surgido en el set de grabación de la telenovela “Juegos Prohibidos”, una producción del Canal RCN del año 2005 en la que Martínez interpretó a “Nacho”, un joven de 21 años que se interesaba de forma amorosa en Jimena, protagonizada por Sáenz, la cual era una mujer de 35 años, casada. Desde ese momento, los actores se conocerían, pero en entrevista con Juanpis González, el actor aclaró que enamoró de la actriz después de la novela, que no estaba tan alejada de su historia de amor.

Martínez continua en el mundo de la actuación, participando en prestigiosas series en su mayoría de plataformas de streaming, mientras que Kathy se retiró de las pantallas por problemas de salud que la empezaron a afectar: dermatitis, infecciones oculares y varias complicaciones en su sistema inmunológico:

“Cuando me retiré fue a conciencia y por salud”, aseguró.Además, de que ha rechazado varias propuestas que le siguen llegando: “Todavía me siguen llamando para hacer ‘castings’ y papeles, pero no”.