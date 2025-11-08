Kathy Saénz, reveló la razón que la llevo a alejarse de la actuación y rechazar propuestas

Kathy Sáenz inició su carrera en el entretenimiento tras ser Señorita Colombia en 1992, un camino que siguió de la tradición familiar, ya que es hermana de otras ex Señorita Colombia. Posteriormente, se dedico a la actuación con roles memorables en producciones como Pura Sangre y Juegos Prohibidos

En este mismo medio, conoció a su esposo con quien lleva más de 15 años con el también actor Sebastián Martínez, con quien le dio la bienvenida a su hijo, Amador. No obstante, la actriz se retiró de la actuación ya hace un tiempo y en una reciente entrevista con el programa matutino, Día a Día, habló de las razones que la llevaron a renunciar a este mundo.

Puede leer: Prima de Alejandra Villafañe aseguró que Raúl Ocampo le pedía el 50% de la renta a la actriz en su enfermedad

La actriz comentó que la principal razón fueron problemas de salud que la empezaron a afectar: dermatitis, infecciones oculares y varias complicaciones en su sistema inmunológico: “Cuando me retiré fue a conciencia y por salud”, aseguró. Además, de que ha rechazado varias propuestas que le siguen llegando: “Todavía me siguen llamando para hacer ‘castings’ y papeles, pero no”.

Adicionalmente, mencionó a su esposo Sebastián Martinez, quien continúa bastante activo en diferentes proyectos, indicando que siempre le expresó su apoyo con la decisión que tomara. “Sebastián, mi esposo, me veía ya agotada, cansada. Ser actriz implica sufrir, te permeas con las historias, y eso se convierte en una carga en tu vida. Llegué a un punto en el que estaba sobrecargada”, afirmó.

Le puede interesar: Ella es la joven presentadora de Noticias Caracol que se roba suspiros en redes sociales

También el actor la ha acompañado en el camino que se encuentra Saénz, de llevar una vida más consciente, por lo que comparten este ámbito juntos: “Sebas también se agobia con los rodajes, así que nos apoyamos mutuamente. Él me dice: ‘Ven, meditemos, bajemos la vibra, retomemos’. Eso nos ha unido mucho como pareja”.

La actriz de 53 años reconoce que ahora sus prioridades son otras y que el medio del entretenimiento es muy “absorbente”, que incluso al terminar ciertas producciones se enfermaba, por lo que no iba continuar con algo que deteriorara su salud.