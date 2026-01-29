Maluma está de cumpleaños y lo celebra con nuevo lanzamiento: “1+1″ junto a Kany García

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel global, destacándose por su versatilidad para navegar entre el reggaetón, el pop y la música regional mexicana. Precisamente hoy, 28 de enero de 2026, el artista está celebrando su cumpleaños número 32, un momento que lo encuentra en una etapa de gran madurez tanto profesional como personal.

Tras el nacimiento de su hija Paris en 2024, Maluma ha mostrado una faceta más introspectiva y vulnerable, incluso lanzando un podcast titulado“Las Cosas Como Son”, donde comparte sus experiencias sobre la salud mental y la paternidad, demostrando que detrás del “Pretty Boy” hay un hombre profundamente conectado con su bienestar y su familia.

Puede leer: Maluma estrena ambicioso proyecto alejado de la música y los escenarios

Su cumpleaños también vino acompañado de un nuevo lanzamiento, se trata de “1+1” que llega como una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras. Con una letra fresca y audaz, la canción propone un juego de seducción donde se deja “la culpa fuera de la habitación” para “resolver la ecuación” del amor y el deseo. La inconfundible voz de Maluma, con su sello característico, se entrelaza con la profundidad lírica y emotiva de Kany García, creando una química vocal palpable y cautivadora.

Este tema representa una conexión cultural única entre Colombia y Puerto Rico, impregnada de autenticidad y sabor, que refleja la riqueza y diversidad de la música latina. El video musical, grabado en Medellín bajo la dirección de Stillz, influyente director creativo y fotógrafo colombo-estadounidense, conocido por definir la estética visual de varios artistas globales,nos presenta una obra visual que complementa perfectamente el espíritu de “1+1”.

Le puede interesar: No es la primera vez: Maluma volvió a demostrar su amor por Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay

Teniendo como base la creación de una "bandeja paisa" con una energía rápida y analógica, llena de gestos, texturas y movimientos rítmicos que hacen parte del compás musical.

Desde la salida de Kany García de una finca rural durante la hora dorada hasta la ceremonia casi folclórica de Maluma despidiéndola, el video nos sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa.