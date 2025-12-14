No es la primera vez: Maluma volvió a demostrar su amor por Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay

El Clásico Paisa de este sábado 13 de diciembre de 2025 tuvo un ingrediente adicional que fue más allá de lo futbolístico. En medio de la expectativa por la final de ida de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, una figura de talla internacional se sumó a la fiesta desde las tribunas del estadio Atanasio Girardot: Maluma.

El cantante llegó al escenario deportivo para respaldar al equipo del que se ha declarado hincha desde siempre. Vestido con la camiseta verdolaga, el artista no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas fuera de la cancha, despertando la euforia de los aficionados que asistieron al primer duelo por el título.

A diferencia de otras apariciones de celebridades en eventos deportivos, Maluma optó por una experiencia cercana y espontánea. Se mezcló entre los hinchas, vivió cada jugada con intensidad y compartió con quienes lo rodeaban. Fotografías, videos y transmisiones en vivo circularon en redes sociales, mostrando al artista tomándose selfies, firmando camisetas y conversando con los seguidores del club.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su actitud relajada y descomplicada. El cantante fue visto compartiendo aguardiente con otros asistentes, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de cercanía y conexión con la cultura futbolera de Medellín. Lejos del glamour habitual, se mostró como un aficionado más, disfrutando del partido desde la tribuna popular.

La relación entre Maluma y Atlético Nacional no es reciente. En múltiples oportunidades, el artista ha manifestado públicamente su apoyo al conjunto verdolaga y su orgullo por representar a Medellín. Su presencia en una final de Copa BetPlay, y además en un clásico frente al máximo rival, reforzó ese vínculo emocional con el club y su hinchada.

La definición del torneo ya prometía ser una noche especial por la rivalidad histórica y el valor deportivo del encuentro, que además entrega cupo a competencias internacionales. Sin embargo, la asistencia de Maluma le dio un matiz distinto al evento, convirtiéndolo también en un fenómeno mediático que trascendió lo deportivo.

Al final del partido, mientras el clásico seguía su curso en el campo de juego, las imágenes del artista alentando, celebrando y compartiendo con los hinchas se consolidaron como una de las postales más comentadas de la jornada, reflejando cómo el fútbol, la música y la identidad paisa se entrelazan en los grandes eventos de la ciudad.