⁠“Cuestión de tiempo”: Claudia Bahamón mostró los cambios que está viviendo tras su separación de Simón Brand

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos del Canal RCN, pues es el único ‘reality’ de cocina presente en Colombia, estando 10 años en la pantalla chica. A lo largo de estas temporadas han sido varias de las figuras que se han destacado, entre ellos el equipo de jurados y la presentadora estrella como lo son Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Claudia Bahamón.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este sería el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’; llamaron la atención con varias muestras de amor

Bahamón ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a sus diferentes apariciones en el Canal RCN, donde se ha encargado de mostrar su talento, pero también el carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

Si bien, la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ no suele revelar mayores detalles de su vida, hace poco más de un año se habría separado de quien fue su esposo, Simón Brand, con quien compartió por más de 15 años y le dio la bienvenida a sus dos hijos.

Pero, antes de que esto pudiera ocurrir, Claudia se radicó en Colombia tras varios años viviendo en Estados Unidos por el trabajo de Simón Brand. Es decir, que el cambio no ha sido sencillo para ella en su nuevo hogar y así lo expuso a través de sus redes sociales donde aseguró.

“Llevo un poco menos de dos años en Colombia y poco a poco se va armando la casita. Es cuestión de tiempo, paciencia y de hacer una gran elección para decorarlos y habitarlos“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’, añadiendo una imagen de uno de los espacios de su hogar.

Claudia Bahamón redes sociales Claudia Bahamón

¿Quién sería la expareja del novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’?

En medio de la misma transmisión Ariel Osorio además de asegurar que el novio de Claudia Bahamón es un abogado, también confesó que tiempo atrás sostuvo un noviazgo con la reconocida periodista y presentadora Andrea Guerrero, quien actualmente hace parte de Noticias RCN y figura como la presidenta de Win Sports. Se mencionó que luego de su ruptura, Godoy regresó con su exesposa y estaría en una nueva etapa de su vida.