Conozca a la bella hija de Abelardo de la Espriella; comparte amoroso momento junto a ella

Abelardo de la Espriella es un reconocido y polémico abogado penalista colombiano, quien en los últimos años se ha destacado en el país hasta llegar a convertirse en una personalidad influyente cuando de política se trata, lo que ha traído consigo tanto admiradores como críticos. Su estilo de defensa es a menudo descrito como firme y mediático, lanzándose ahora como candidato presidencial, contando desde ya con un amplio apoyo de varios políticos y gente del común.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

La esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda, con quien lleva alrededor de 17 años de edad. En pasadas entrevistas, el abogado sostuvo que conoce a Pineda desde su niñez, ya que ambos crecieron en Montería y, aunque para aquel momento no ocurrió nada, con el fin de seguir creciendo profesionalmente, Abelardo se radicó en Bogotá.

Años más tarde y por casualidad, volvieron a encontrar en la capital colombiana, quedando flechado con su belleza, tanto así que comunicó con su mamá para conocer más detalles sobre ella, ya que Ana Lucía es melliza.

Tiempo después, De la Espriella comenzó a cortejarla, pasando su cumpleaños con ella y otros de sus amigos en Miami, donde el amor entre ellos fue más que evidente y, tras algunos meses de relación, el abogado le pidió matrimonio, construyendo así una familia que, con el paso de los años, se ha mantenido a pesar de los altibajos.

¿Quién es la hija de Abelardo de la Espriella?

En medio de su matrimonio con Ana Lucía, la pareja le dio la bienvenida a sus cuatro hijos, quienes no cuentan con mucha diferencia de edad y, aunque el político no suele compartir muchas fotos junto a ellos, teniendo en cuenta la trascendencia que esto puede tener, a través de su cuenta de TikTok, compartió un video junto a la que sería su hija mayor, dejando ver la belleza con la que cuenta y, por ende, el gran parecido que tiene con su esposa.

En medio del video, las diferentes muestras de cariño fueron evidentes entre el precandidato presidencial y su hija, añadiendo “Lucía de la Espriella”. Cabe resaltar que la joven estaría próxima a cumplir 16 años de edad, siendo una de las consentidas de su padre.

Ante el inesperado video, la serie de apoyo y comentarios de cariño para Abelardo se hicieron presentes e incluso algunos lo llamaron yerno.