“La Marihuana es la puerta a otras drogas”: Abelardo De la Espriella se declara antidrogas y podría cambiar la ley

Abelardo De la Espriella, aspirante a la presidencia por la derecha, en medio de una entrevista con la periodista española Eva Rey en 'Desnúdate Con Eva’, un espacio de en el que la periodista ha logrado posicionarlo como una de las producciones más seguidas e influyentes, aseguró que es antidrogas y que cambiaría la ley actual sobre el consumo de la marihuana en Colombia.

En medio de la entrevista, Eva le hace preguntas puntuales sobre el matrimonio homosexual, el aborto y la marihuana.

“Yo soy antidrogas”: Abelardo De la Espriella

En medio de la entrevista sorprendió con sus respuestas ante temas que son complejos para diferentes sectores de la sociedad.

El precandidato sobre el matrimonio gay dijo: “sobre eso, ya hay pronunciamiento. Yo creo Eva que tienen que tener unos derechos patrimoniales que nadie les puede negar pero no creo necesariamente que eso implique, por ejemplo, la adopción”.

Ante la respuesta, Eva sorprendida le dijo que si no tenía amigos como Guillo Vives que tenía dos hijos, a lo que agregó: “quiero dejar claridad, yo soy un hombre de familia tradicional, tengo una mujer con la que estoy hace 18 años y tengo 4 hijos. Yo sé lo que necesita un niños, porque tengo 4 hijos. Un niño necesita un padre y una madre, en esos roles. Hoy la ley colombiana lo permite, yo tengo que ser respetuoso de eso, pero no por ello tengo que estar de acuerdo”.

En relación al aborto, dijo que “soy provida, pero la ley colombiana lo permite. Pero yo, Abelardo De la Espriella soy provida”.

Ahora, cuando le preguntó por la marihuana fue enfático al responder diciendo: “No. Es la puerta de entrada a otras drogas. Soy completamente antidrogras, nunca he consumido drogas ni las voy a consumir. Pero, la ley dice otra cosa, lo cual no significa que no se pueda cambiar”.

Cuando Eva le dijo que si trataría de cambiar estas leyes, aseguró que “hay otras cosas más urgentes, pero todo lo que pueda hacer por cambiar lo que está mal, lo voy a hacer, cueste lo que cueste y tarde lo que tenga que tardar”.